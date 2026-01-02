Овечкин не отметился результативными действиями в матче НХЛ с «Оттавой»

ОТТАВА, 1 января. /ТАСС/. Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Оттавой». Встреча прошла в столице Канады и завершилась победой хозяев со счетом 4:3.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Ник Дженсен (28-я минута), Ридли Грейг (40), Давид Перрон (43) и Фабиан Зеттерлунд (58). У проигравших отличились Том Уилсон (9), Дилан Строум (19) и белорус Алексей Протас (56).
В 41 матче текущего сезона 40-летний Овечкин набрал 34 очка по системе «гол + пас» (15 заброшенных шайб + 19 голевых передач).
«Вашингтон» набрал 47 очков в 41 игре и занимает 4-е место в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Оттава» с 43 очками после 39 встреч располагается на 7-й строчке в Атлантическом дивизионе.
В следующем матче «Вашингтон» примет «Чикаго», «Оттава» дома сыграет с «Виннипегом». Встречи пройдут в ночь на 4 января по московскому времени.
Трэвис Грин
Спенсер Карбери
Леэви Мериляйнен
Логан Томпсон
(00:00-29:17)
Логан Томпсон
(29:23-57:51)
04:21
Александр Овечкин
08:13
Том Уилсон
(Джастин Сурдиф)
09:16
Артем Зуб
09:16
Артем Зуб
09:16
Дилан Строум
14:25
Дрейк Батерсон
14:25
Джастин Сурдиф
17:53
Ник Дженсен
18:59
Дилан Строум
(Джейкоб Чикран, Райан Леонард)
23:13
Ник Казинс
27:42
Ник Дженсен
(Шейн Пинто, Джейк Сандерсон)
28:21
Коннор Макмайкл
29:23
Дэвид Перрон
35:41
Ник Казинс
35:41
Тревор ван Римсдайк
39:31
Ридли Грейг
(Майкл Амадио, Шейн Пинто)
42:47
Дэвид Перрон
(Ник Казинс, Стефен Холлидэй)
43:39
Мэтт Рой
51:21
Энтони Бовилье
55:53
Алексей Протас
(Том Уилсон, Джастин Сурдиф)
57:38
Фабиан Зеттерлунд
(Тома Шабо, Тим Штюцле)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит