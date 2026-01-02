Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
23:00
Сент-Луис
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
3.00
X
4.30
П2
2.07
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
4
:
Нэшвилл
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
4
:
Даллас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
5
:
Монреаль
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Питтсбург
4
:
Детройт
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
6
:
Виннипег
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
3
:
Тампа-Бэй
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
2
:
Юта
7
П1
X
П2

Овечкин не отметился результативными действиями в матче НХЛ с «Оттавой»

«Вашингтон» потерпел поражение со счетом 3:4.

Источник: Reuters

ОТТАВА, 1 января. /ТАСС/. Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Оттавой». Встреча прошла в столице Канады и завершилась победой хозяев со счетом 4:3.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Ник Дженсен (28-я минута), Ридли Грейг (40), Давид Перрон (43) и Фабиан Зеттерлунд (58). У проигравших отличились Том Уилсон (9), Дилан Строум (19) и белорус Алексей Протас (56).

В 41 матче текущего сезона 40-летний Овечкин набрал 34 очка по системе «гол + пас» (15 заброшенных шайб + 19 голевых передач).

«Вашингтон» набрал 47 очков в 41 игре и занимает 4-е место в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Оттава» с 43 очками после 39 встреч располагается на 7-й строчке в Атлантическом дивизионе.

В следующем матче «Вашингтон» примет «Чикаго», «Оттава» дома сыграет с «Виннипегом». Встречи пройдут в ночь на 4 января по московскому времени.

Оттава
4:3
0:2, 2:0, 2:1
Вашингтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 13
1.01.2026, 21:00 (МСК UTC+3)
Canadian Tire Centre, 18433 зрителя
Главные тренеры
Трэвис Грин
Спенсер Карбери
Вратари
Леэви Мериляйнен
Логан Томпсон
(00:00-29:17)
Логан Томпсон
(29:23-57:51)
1-й период
04:21
Александр Овечкин
08:13
Том Уилсон
(Джастин Сурдиф)
09:16
Артем Зуб
09:16
Артем Зуб
09:16
Дилан Строум
14:25
Дрейк Батерсон
14:25
Джастин Сурдиф
17:53
Ник Дженсен
18:59
Дилан Строум
(Джейкоб Чикран, Райан Леонард)
2-й период
23:13
Ник Казинс
27:42
Ник Дженсен
(Шейн Пинто, Джейк Сандерсон)
28:21
Коннор Макмайкл
29:23
Дэвид Перрон
35:41
Ник Казинс
35:41
Тревор ван Римсдайк
39:31
Ридли Грейг
(Майкл Амадио, Шейн Пинто)
3-й период
42:47
Дэвид Перрон
(Ник Казинс, Стефен Холлидэй)
43:39
Мэтт Рой
51:21
Энтони Бовилье
55:53
Алексей Протас
(Том Уилсон, Джастин Сурдиф)
57:38
Фабиан Зеттерлунд
(Тома Шабо, Тим Штюцле)
Статистика
Оттава
Вашингтон
Штрафное время
17
17
Игра в большинстве
4
4
Голы в большинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше