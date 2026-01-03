Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Шанхай Дрэгонс
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
4.70
X
4.60
П2
1.65
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.59
П2
6.07
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
3.00
X
4.25
П2
2.10
Хоккей. НХЛ
20:00
Детройт
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.30
П2
2.92
Хоккей. НХЛ
23:00
Коламбус
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.42
X
4.40
П2
2.50
Хоккей. НХЛ
23:00
Нью-Джерси
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.27
X
4.15
П2
2.74
Хоккей. НХЛ
23:30
Эдмонтон
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.50
П2
3.41
Хоккей. НХЛ
04.01
Сан-Хосе
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
3.68
X
4.50
П2
1.82
Хоккей. НХЛ
04.01
Сент-Луис
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.72
X
4.30
П2
2.26
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
3
:
Амур
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
2
:
Миннесота
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Ванкувер
3
:
Сиэтл
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
1
:
Рейнджерс
5
П1
X
П2

Очки Торопченко и Бучневича помогли «Сент-Луису» обыграть «Вегас» в НХЛ

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. «Сент-Луис Блюз» нанес поражение «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Сент-Луисе завершилась со счетом 4:3 (1:1, 2:1, 1:1) в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили Алексей Торопченко (11-я минута), Джастин Фолк (26), Оскар Сундквист (27) и Брейден Шенн (59). У «Вегаса» отличились Кигэн Колесар (11), Марк Стоун (30) и Павел Дорофеев (49).

Торопченко также отдал голевую передачу на Сундквиста. На его счету стало 2 очка (1 гол + 1 передача) в 26 матчах текущего регулярного чемпионата. Его одноклубник Павел Бучневич отдал две голевые передачи и довел число очков в сезоне до 23 (7+16) в 42 матчах. Нападающий «Вегаса» Иван Барбашев очков не набрал.

«Вегас» (45 очков), потерпевший четвертое поражение подряд, занимает второе место в Тихоокеанском дивизионе. «Сент-Луис» (40) располагается на шестой строчке в Центральном дивизионе.

В следующем матче «Сент-Луис» дома примет «Монреаль Канадиенс» в ночь на 4 января по московскому времени, а «Вегас» в гостях сыграет с «Чикаго Блэкхокс» в ночь на 5 января.

Сент-Луис
4:3
1:1, 2:1, 1:1
Вегас
Хоккей, НХЛ, Неделя 13
2.01.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Enterprise Center, 18096 зрителей
Главные тренеры
Джим Монтгомери
Брюс Кэссиди
Вратари
Жоэль Хофер
Картер Харт
(00:00-58:37)
1-й период
01:35
Джордан Кайру
03:44
Джордан Кайру
07:09
Джастин Фолк
10:12
Киган Колесар
(Колтон Сиссонс, Кэдан Корчак)
10:39
Алексей Торопченко
(Матье Джозеф, Оскар Сундквист)
15:11
Бен Хаттон
19:38
Митчелл Марнер
2-й период
25:39
Джастин Фолк
(Павел Бучневич, Тайлер Такер)
26:37
Оскар Сундквист
(Матье Джозеф, Алексей Торопченко)
29:10
Марк Стоун
(Бретт Хауден)
3-й период
48:21
Павел Дорофеев
(Брэден Боумэн)
58:27
Брэйден Шенн
(Джимми Снаггерад, Павел Бучневич)
Статистика
Сент-Луис
Вегас
Штрафное время
4
4
Игра в большинстве
2
2
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит