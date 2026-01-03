Очки Торопченко и Бучневича помогли «Сент-Луису» обыграть «Вегас» в НХЛ

Торопченко также отдал голевую передачу на Сундквиста. На его счету стало 2 очка (1 гол + 1 передача) в 26 матчах текущего регулярного чемпионата. Его одноклубник Павел Бучневич отдал две голевые передачи и довел число очков в сезоне до 23 (7+16) в 42 матчах. Нападающий «Вегаса» Иван Барбашев очков не набрал.