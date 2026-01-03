Очки Торопченко и Бучневича помогли «Сент-Луису» обыграть «Вегас» в НХЛ

Встреча в Сент-Луисе завершилась со счетом 4:3 (1:1, 2:1, 1:1) в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили Алексей Торопченко (11-я минута), Джастин Фолк (26), Оскар Сундквист (27) и Брейден Шенн (59). У «Вегаса» отличились Кигэн Колесар (11), Марк Стоун (30) и Павел Дорофеев (49).
Торопченко также отдал голевую передачу на Сундквиста. На его счету стало 2 очка (1 гол + 1 передача) в 26 матчах текущего регулярного чемпионата. Его одноклубник Павел Бучневич отдал две голевые передачи и довел число очков в сезоне до 23 (7+16) в 42 матчах. Нападающий «Вегаса» Иван Барбашев очков не набрал.
«Вегас» (45 очков), потерпевший четвертое поражение подряд, занимает второе место в Тихоокеанском дивизионе. «Сент-Луис» (40) располагается на шестой строчке в Центральном дивизионе.
В следующем матче «Сент-Луис» дома примет «Монреаль Канадиенс» в ночь на 4 января по московскому времени, а «Вегас» в гостях сыграет с «Чикаго Блэкхокс» в ночь на 5 января.
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит