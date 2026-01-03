Ричмонд
Панарина признали второй звездой дня в НХЛ

В матче против «Флориды» форвард забросил две шайбы и сделал результативную передачу.

Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 3 января. /ТАСС/. Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В матче «Зимней классики» против «Флориды» (5:1) Панарин забросил две шайбы и отдал голевую передачу. Встреча проходила на стадионе бейсбольной команды «Майами Марлинз». Панарин довел число очков, набранных в матчах НХЛ на открытом воздухе, до 7 и сравнялся по этому показателю с канадцем Джонатаном Тэйвзом, американцем Джеймсом ван Римсдайком и шведом Хенриком Зеттербергом.

Первой звездой игрового дня был признан шведский нападающий «Рейнджерс» Мика Зибанежад. В игре с «Флоридой» он забросил три шайбы и сделал две голевые передачи. Он оформил первый хет-трик в истории «Зимней классики».

Третьей звездой дня стал американский защитник «Миннесоты» Куинн Хьюз, в гостевой игре с «Анахаймом» (5:2) он отдал четыре голевые передачи.

Флорида
1:5
0:2, 0:1, 1:2
Рейнджерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 13
3.01.2026, 04:00 (МСК UTC+3)
LoanDepot park, 36153 зрителя
Главные тренеры
Пол Морис
Майк Салливан
Вратари
Сергей Бобровский
(00:00-56:38)
Игорь Шестеркин
Сергей Бобровский
(c 58:32)
1-й период
02:40
Тэйлор Рэддиш
11:04
Винс Трочек
14:29
Джек Студника
15:09
Мика Зибанежад
(Артемий Панарин, Алексис Лафренье)
16:13
Артемий Панарин
(Алексис Лафренье, Мика Зибанежад)
18:52
Аарон Экблад
2-й период
20:58
Мика Зибанежад
(Алексис Лафренье, Винс Трочек)
22:25
Владислав Гавриков
3-й период
41:39
Джонни Бродзински
42:20
Сэм Райнхарт
(Сэм Беннетт, Аарон Экблад)
48:09
Мэттью Робертсон
51:21
Увис Балинскис
52:25
Артемий Панарин
(Мика Зибанежад, Винс Трочек)
56:38
Карсон Соуси
58:32
Мика Зибанежад
Статистика
Флорида
Рейнджерс
Штрафное время
6
12
Игра в большинстве
6
3
Голы в большинстве
1
2
Голы в меньшинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит