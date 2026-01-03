Панарина признали второй звездой дня в НХЛ

В матче «Зимней классики» против «Флориды» (5:1) Панарин забросил две шайбы и отдал голевую передачу. Встреча проходила на стадионе бейсбольной команды «Майами Марлинз». Панарин довел число очков, набранных в матчах НХЛ на открытом воздухе, до 7 и сравнялся по этому показателю с канадцем Джонатаном Тэйвзом, американцем Джеймсом ван Римсдайком и шведом Хенриком Зеттербергом.