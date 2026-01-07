Лучший матч в жизни русского форварда! Свечников повторил личный рекорд, хотя даже не забил

Год назад в НХЛ состоялся один из самых странных трансферов за последние годы. Микко Рантанен, неспособный договориться о новом контракте с «Каролиной», был обменян в «Каролину». Команда из Роли ради столь яркого игрока пожертвовала чехом Мартином Нечасом. Однако менеджмент «ураганов» упустил важный нюанс — они не договорились предварительно о заключении длительного соглашения с финном. А когда узнали, что он не готов бросить якорь в Роли, то произвели еще одну сделку с участием Рантанена. После 13 игр в форме «Харрикейнз», Микко отправился в Техас.
И вот, Рантанен, уже заключивший 8-летний контракт с «Далласом» на 12 миллионов долларов, впервые приехал в Роли. С 59 очками он лучший бомбардир своей новой команды. Тогда как у Логана Стэнковена, который отправился в «Каролину» вместе с несколькими драфт-пиками, только 19. Сейчас очевидно, что та сделка оказалась неравноценной, и с Рантаненом руководство «Каролины» грубо ошиблось. А тут еще он приезжает и забивает «ураганам» под свист трибун. Ну, кино!
Впрочем, солью, посыпанной на рану, гол Рантанена можно назвать с большой натяжкой. У «Каролины» и без него все хорошо. Подопечные Рода Бриндамора идут на втором месте в своей конференции. А в матче с «Далласом», который занимает идентичную позицию на Западе, одержали уверенную победу. Свою шайбу финский форвард забросил при счете 1:5, когда Андрей Свечников оформил… ассистентский покер! Российский нападающий «Кейнс» — один из тех, благодаря кому болельщики из Роли не скучают по Рантанену.
Открыть счет на 8-й минуте Андрей Свечников помог К’Андре Миллеру. От правого борта россиянин выписал классную передачу, а защитник «Каролины» своевременно подключился.
Вторая передача Свечникова — единственная в матче второстепенная. Он перепасовывался с Шейном Гостисбером в большинстве, а реализовать попытку «ураганом» удалось после того, как к комбинации подключился Сэт Джарвис.
Как Андрей смог добиться ассистентского покера?
Уже во втором периоде Свечникову удалось добраться до отметки в четырех очков. Сначала наш форвард во второй раз за игру помог забить Миллеру. Расположившись у левого борта, он выкатил шайбу под бросок в касание. А уже через полторы минуты, когда «Каролина» получила очередное большинство, «ураганы» отличились в атаке сходу. Свечникову, чтобы заработать результативный балл, достаточно было удачно вбросить шайбу в зону.
Забей сам Андрей — это был бы безоговорочно лучший матч в его карьере. 5 очков за одну игру он никогда не набирал. Однако оба броска в створ голкипер «Далласа» парировал. Но и 4 балла против команды из Техаса — выдающийся результат. Столько Свечников набирал лишь однажды — год назад, в домашнем матче против «Колорадо». Отметившись голом и отдав три голевые передачи, тогда наш нападающий впервые в карьере набрал более трех очков за матч.
А ведь этот сезон крайне неоднозначный для форварда «Каролины». Начиналось все с восьмиматчевой серии без очков. В какой-то момент дела Свечникова вроде бы наладились, и в одной из игр он даже набрал три очка, но в конце ноября стартовала серия из 13 (!) игр, в которых Андрей не мог отметиться голом, хотя и отдавал голевые передачи. Параллельно возникали слухи, что он желает обмена.
Перед тем, кап оформить ассистентский покер, Свечников забросил 5 шайб в 8 играх — вполне приличный, пусть и не сумасшедший темп. Если в критический момент сезона Андрей порой сваливался в третье звено, то теперь он выходит в стартовом составе с Николаем Элерсом и Себастьяном Ахо. Есть у него свое место и в первой бригаде большинства. А набрав 4 очка против «Далласа», Андрей добрался до отметки в 35 баллов — это второй результат в команде. Такого Свечникова обменять может только безумец.
Дмитрий Ерыкалов