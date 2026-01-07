Лучший матч в жизни русского форварда! Свечников повторил личный рекорд, хотя даже не забил

Забей сам Андрей — это был бы безоговорочно лучший матч в его карьере. 5 очков за одну игру он никогда не набирал. Однако оба броска в створ голкипер «Далласа» парировал. Но и 4 балла против команды из Техаса — выдающийся результат. Столько Свечников набирал лишь однажды — год назад, в домашнем матче против «Колорадо». Отметившись голом и отдав три голевые передачи, тогда наш нападающий впервые в карьере набрал более трех очков за матч.