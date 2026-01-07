Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
Шанхай Дрэгонс
0
:
Амур
0
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.00
П2
2.81
Хоккей. КХЛ
1-й период
Сочи
0
:
Динамо М
1
Все коэффициенты
П1
8.50
X
6.00
П2
1.35
Хоккей. КХЛ
17:00
СКА
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.43
X
5.50
П2
6.70
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
5
:
Коламбус
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
7
:
Бостон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
6
:
Нэшвилл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Виннипег
3
:
Вегас
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
4
:
Флорида
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
9
:
Нью-Джерси
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
5
:
Ванкувер
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
6
:
Даллас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
4
:
Колорадо
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
5
:
Анахайм
2
П1
X
П2

Игрок четвертого звена в НХЛ получает больше, чем суперзвезда КХЛ. Финансовый разрыв между лигами все больше

Назрело повышение потолка зарплат.

Источник: Isaiah J. Downing-Imagn Images, USA Today Sports

О нападающем Алексее Торопченко в России знают не так много, но, играя не самые важные роли в «Сент-Луисе», он уже провел в НХЛ более 300 матчей. Габаритного форварда редко поднимают выше четвертой тройки. Он набирает не так много очков (максимум — 22 суммарно за регулярный чемпионат и плей-офф), но и из состава не выпадает.

На днях Торопченко подписал новый контракт с «Блюз» на два года, по которому его среднегодовая зарплата составит 2,5 миллиона долларов за сезон. За вычетом всех налогов — это около полутора миллионов чистыми. Если пересчитывать на рубли — около 120 миллионов за сезон. А это значит, что даже игрок четвертой тройки нападения в НХЛ получает больше, чем самый высокооплачиваемый хоккеист КХЛ. Конечно, в заокеанской лиге есть и те, кто получает минимальные деньги, но в основном это касается новичков, у которых большие контракты впереди.

До введения жесткого потолка зарплат все было совсем по-другому — главные звезды КХЛ получали по несколько миллионов долларов в год, а, например, знаменитый контракт Александра Радулова в ЦСКА, подписанный в 2012 году, вывел его в число самых дорогих хоккеистов мира — учитывая то, что налоги в России существенно ниже, чем за океаном.

Современные реалии таковы, что подписывать игроков больше, чем за 100 миллионов рублей в год, в КХЛ просто не могут — потолок зарплат составляет 900 миллионов. И пусть его собираются повышать, но не слишком значительно — на 50 миллионов в каждом из двух ближайших сезонов. Конечно, можно предложить серьезные бонусы, которые не попадают под этот лимит, но ведь их еще нужно и выполнить. Пример Евгения Кузнецова, который не выбил ни одного бонуса в СКА, перед глазами.

В НХЛ же потолок с каждым сезоном увеличивается на несколько миллионов долларов, что позволяет повышать зарплаты не только звездам уровня Кирилла Капризова, но и ролевикам. И увеличивающийся разрыв между НХЛ и КХЛ в зарплатах явно не играет на руку российской лиге. Если раньше хоккеисты, видя предложения из КХЛ и сумму контракта, сразу давали согласие, то теперь начинает пропадать и финансовый фактор. Не забываем и о политической ситуации, которая продолжает многих отпугивать.

Уровень КХЛ заметно снизился, если сравнивать с тем, что было лет пять назад. Во многом, почти из-за полного отсутствия европейских легионеров. Но их могли бы компенсировать качественные североамериканцы: тот же Шелдон Ремпал стал настоящим открытием. Вот только и контракты они просят соответствующие. Выход один — повышать потолок зарплат. Впрочем, у этого есть и обратная сторона — разрыв между командами будет увеличиваться.

Артур Хайруллин