Игрок четвертого звена в НХЛ получает больше, чем суперзвезда КХЛ. Финансовый разрыв между лигами все больше

О нападающем Алексее Торопченко в России знают не так много, но, играя не самые важные роли в «Сент-Луисе», он уже провел в НХЛ более 300 матчей. Габаритного форварда редко поднимают выше четвертой тройки. Он набирает не так много очков (максимум — 22 суммарно за регулярный чемпионат и плей-офф), но и из состава не выпадает.
На днях Торопченко подписал новый контракт с «Блюз» на два года, по которому его среднегодовая зарплата составит 2,5 миллиона долларов за сезон. За вычетом всех налогов — это около полутора миллионов чистыми. Если пересчитывать на рубли — около 120 миллионов за сезон. А это значит, что даже игрок четвертой тройки нападения в НХЛ получает больше, чем самый высокооплачиваемый хоккеист КХЛ. Конечно, в заокеанской лиге есть и те, кто получает минимальные деньги, но в основном это касается новичков, у которых большие контракты впереди.
До введения жесткого потолка зарплат все было совсем по-другому — главные звезды КХЛ получали по несколько миллионов долларов в год, а, например, знаменитый контракт Александра Радулова в ЦСКА, подписанный в 2012 году, вывел его в число самых дорогих хоккеистов мира — учитывая то, что налоги в России существенно ниже, чем за океаном.
Современные реалии таковы, что подписывать игроков больше, чем за 100 миллионов рублей в год, в КХЛ просто не могут — потолок зарплат составляет 900 миллионов. И пусть его собираются повышать, но не слишком значительно — на 50 миллионов в каждом из двух ближайших сезонов. Конечно, можно предложить серьезные бонусы, которые не попадают под этот лимит, но ведь их еще нужно и выполнить. Пример Евгения Кузнецова, который не выбил ни одного бонуса в СКА, перед глазами.
В НХЛ же потолок с каждым сезоном увеличивается на несколько миллионов долларов, что позволяет повышать зарплаты не только звездам уровня Кирилла Капризова, но и ролевикам. И увеличивающийся разрыв между НХЛ и КХЛ в зарплатах явно не играет на руку российской лиге. Если раньше хоккеисты, видя предложения из КХЛ и сумму контракта, сразу давали согласие, то теперь начинает пропадать и финансовый фактор. Не забываем и о политической ситуации, которая продолжает многих отпугивать.
Уровень КХЛ заметно снизился, если сравнивать с тем, что было лет пять назад. Во многом, почти из-за полного отсутствия европейских легионеров. Но их могли бы компенсировать качественные североамериканцы: тот же Шелдон Ремпал стал настоящим открытием. Вот только и контракты они просят соответствующие. Выход один — повышать потолок зарплат. Впрочем, у этого есть и обратная сторона — разрыв между командами будет увеличиваться.
Артур Хайруллин