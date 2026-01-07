Игрок четвертого звена в НХЛ получает больше, чем суперзвезда КХЛ. Финансовый разрыв между лигами все больше

Современные реалии таковы, что подписывать игроков больше, чем за 100 миллионов рублей в год, в КХЛ просто не могут — потолок зарплат составляет 900 миллионов. И пусть его собираются повышать, но не слишком значительно — на 50 миллионов в каждом из двух ближайших сезонов. Конечно, можно предложить серьезные бонусы, которые не попадают под этот лимит, но ведь их еще нужно и выполнить. Пример Евгения Кузнецова, который не выбил ни одного бонуса в СКА, перед глазами.