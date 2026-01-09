Клуб Капризова хочет выменять у «Питтсбурга» Малкина, пишут СМИ

По информации источника, генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин ждет выгодного момента для обмена с «Питтсбургом», а форвард команды Кирилл Капризов может помочь убедить Малкина перейти в клуб. В случае согласия последнего сделка может состояться до обменного дедлайна НХЛ, намеченного на 6 марта.
Контракт Малкина с «Питтсбургом» рассчитан до лета 2026 года. Россиянин имеет право запрета на обмен в последний год соглашения. Летом 2025 года генменеджер клуба Кайл Дубас сообщал, что обсуждение возможного продления контракта с нападающим состоится во время перерыва на Олимпиаду, которая пройдет с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо.
Малкину 39 лет. В текущем сезоне на счету россиянина 30 очков (9 голов + 21 передача) в 27 матчах регулярного чемпионата. Он с 2006 года выступает за «Питтсбург», с которым трижды завоевал Кубок Стэнли. Форвард был выбран клубом под общим вторым номером на драфте 2004 года. Россиянин становился обладателем «Колдер Трофи» (2007), «Конн Смайт Трофи» (2009), «Арт Росс Трофи» (2009, 2012), «Харт Трофи» (2012) и «Тед Линдсей Эворд» (2012). Всего он провел в регулярных чемпионатах НХЛ 1240 матчей и набрал 1376 очков (523+853). В России Малкин представлял магнитогорский «Металлург». В составе национальной команды он дважды стал чемпионом мира, два раза завоевал серебро мировых первенств и трижды — бронзу.