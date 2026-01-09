Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
10.01
Виннипег
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.73
X
4.20
П2
2.26
Хоккей. НХЛ
10.01
Чикаго
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.74
X
4.30
П2
2.23
Хоккей. НХЛ
10.01
Юта
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
1.91
X
4.40
П2
3.45
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
1
:
Лада
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
3
:
Шанхай Дрэгонс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
4
:
Амур
2
П1
X
П2

Клуб Капризова хочет выменять у «Питтсбурга» Малкина, пишут СМИ

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» желает выменять у «Питтсбург Пингвинз» российского нападающего Евгения Малкина, сообщает Sportsnet.

Источник: AP 2024

По информации источника, генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин ждет выгодного момента для обмена с «Питтсбургом», а форвард команды Кирилл Капризов может помочь убедить Малкина перейти в клуб. В случае согласия последнего сделка может состояться до обменного дедлайна НХЛ, намеченного на 6 марта.

Контракт Малкина с «Питтсбургом» рассчитан до лета 2026 года. Россиянин имеет право запрета на обмен в последний год соглашения. Летом 2025 года генменеджер клуба Кайл Дубас сообщал, что обсуждение возможного продления контракта с нападающим состоится во время перерыва на Олимпиаду, которая пройдет с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо.

Малкину 39 лет. В текущем сезоне на счету россиянина 30 очков (9 голов + 21 передача) в 27 матчах регулярного чемпионата. Он с 2006 года выступает за «Питтсбург», с которым трижды завоевал Кубок Стэнли. Форвард был выбран клубом под общим вторым номером на драфте 2004 года. Россиянин становился обладателем «Колдер Трофи» (2007), «Конн Смайт Трофи» (2009), «Арт Росс Трофи» (2009, 2012), «Харт Трофи» (2012) и «Тед Линдсей Эворд» (2012). Всего он провел в регулярных чемпионатах НХЛ 1240 матчей и набрал 1376 очков (523+853). В России Малкин представлял магнитогорский «Металлург». В составе национальной команды он дважды стал чемпионом мира, два раза завоевал серебро мировых первенств и трижды — бронзу.

Узнать больше по теме
Биография Евгения Малкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Евгений Малкин на протяжении всей своей заокеанской карьеры восхищал болельщиков в НХЛ и оставался главной силой в атаке «Питтсбурга». В новом сезоне от ветерана всё также ждут подвигов на острие атаки «пингвинов». Биография спортсмена — это почти 20 лет стабильности на льду и за его пределами.
Читать дальше