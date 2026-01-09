Клуб Капризова хочет выменять у «Питтсбурга» Малкина, пишут СМИ

Малкину 39 лет. В текущем сезоне на счету россиянина 30 очков (9 голов + 21 передача) в 27 матчах регулярного чемпионата. Он с 2006 года выступает за «Питтсбург», с которым трижды завоевал Кубок Стэнли. Форвард был выбран клубом под общим вторым номером на драфте 2004 года. Россиянин становился обладателем «Колдер Трофи» (2007), «Конн Смайт Трофи» (2009), «Арт Росс Трофи» (2009, 2012), «Харт Трофи» (2012) и «Тед Линдсей Эворд» (2012). Всего он провел в регулярных чемпионатах НХЛ 1240 матчей и набрал 1376 очков (523+853). В России Малкин представлял магнитогорский «Металлург». В составе национальной команды он дважды стал чемпионом мира, два раза завоевал серебро мировых первенств и трижды — бронзу.