Форвард «Сент-Луиса» Бучневич забросил восьмую шайбу в сезоне НХЛ

Россиянин поразил ворота «Юты».

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 10 января. /ТАСС/. Российский нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич забросил шайбу в гостевой игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Юты».

Матч завершился со счетом 4:2 в пользу «Юты». В составе победителей шайбы забросили Ник Шмальц (16-я и 47-я минуты), Лоусон Круз (28) и Шон Дурзи (32). У проигравших отличились Оскар Сундквист (28) и Бучневич (37). Российский защитник «Юты» Михаил Сергачев отметился результативной передачей.

Матч «Юты» и «Сент-Луиса» начался с драки. В поединке на льду сошлись российский игрок «Сент-Луиса» Алексей Торопченко и канадский форвард «Юты» Джек Макбэйн. Хоккеисты около 20 секунд разменивались ударами, после чего Торопченко не смог удержать равновесие и упал на лед. Оба игрока получили пятиминутные штрафы.

Бучневич забросил 8-ю шайбу в нынешнем сезоне, также он сделал 16 передач в 45 матчах. Сергачев набрал 31 очко (6 шайб + 25 передач) в 45 играх.

«Юта» занимает четвертое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 47 очков в 45 матчах. «Сент-Луис» идет седьмым в Центральном дивизионе, имея в активе 42 очка после 45 встреч. В следующей игре «Юта» 12 января примет «Коламбус». «Сент-Луис» днем ранее на выезде встретится с «Вегасом».

Юта
4:2
1:0, 2:2, 1:0
Сент-Луис
Хоккей, НХЛ, Неделя 14
10.01.2026, 05:00 (МСК UTC+3)
Delta Center, 12478 зрителей
Главные тренеры
Андре Туриньи
Джим Монтгомери
Вратари
Карел Веймелка
Жоэль Хофер
(00:00-36:11)
Жоэль Хофер
(36:27-55:29)
Жоэль Хофер
(55:37-56:52)
1-й период
00:02
Джек Макбэйн
00:02
Алексей Торопченко
02:30
Александр Керфут
15:10
Ник Шмальц
(Клэйтон Келлер, Михаил Сергачев)
2-й период
26:39
Брэндон Танев
26:39
Брэндон Танев
26:39
Брэйден Шенн
26:39
Брэйден Шенн
27:45
Лоусон Крауз
(Клэйтон Келлер, Джон Марино)
27:55
Оскар Сундквист
(Натан Уокер)
31:43
Шон Дурзи
(Лоусон Крауз, Ник Шмальц)
32:40
Лоусон Крауз
32:40
Роберт Томас
32:40
Тайлер Такер
36:27
Павел Бучневич
(Джимми Снаггерад, Роберт Томас)
37:25
Ник Десаймон
38:11
Филип Броберг
3-й период
41:53
Дилан Гюнтер
46:06
Джимми Снаггерад
46:57
Ник Шмальц
(Клэйтон Келлер, Йон Петерка)
55:37
Дилан Гюнтер
Статистика
Юта
Сент-Луис
Штрафное время
22
20
Игра в большинстве
3
4
Голы в большинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит