Форвард «Сент-Луиса» Бучневич забросил восьмую шайбу в сезоне НХЛ

Матч «Юты» и «Сент-Луиса» начался с драки. В поединке на льду сошлись российский игрок «Сент-Луиса» Алексей Торопченко и канадский форвард «Юты» Джек Макбэйн. Хоккеисты около 20 секунд разменивались ударами, после чего Торопченко не смог удержать равновесие и упал на лед. Оба игрока получили пятиминутные штрафы.