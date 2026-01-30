Белорусский вратарь Толопило признан третьей звездой дня в НХЛ

Третьей звездой признан белорусский вратарь «Ванкувера» Никита Толопило, который сделал 32 сэйва в матче против «Анахайма» (2:0).
Второй звездой назван форвард «Баффало» Алекс Так, забросивший три шайбы в ворота «Лос-Анджелеса» (4:1).
Первой звездой признан нападающий «Детройта» Патрик Кейн, который в матче с «Вашингтоном» (3:4 Б) сделал ассист и стал лучшим бомбардиром в истории НХЛ среди американцев. 37‑летний хоккеист набрал 1375‑е (500+875) очко за карьеру в регулярных чемпионатах, превзойдя Майка Модано (1374).
Хоккей, НХЛ, Неделя 17
30.01.2026, 06:00 (МСК UTC+3)
Rogers Arena, 18774 зрителя
Главные тренеры
Адам Фут
Джоэль Кенневилль
Вратари
Никита Толопило
(00:00-20:00)
Лукаш Достал
(00:00-57:37)
Кевин Ланкинен
(20:00-22:11)
Лукаш Достал
(59:32-59:42)
Никита Толопило
(c 22:11)
1-й период
08:48
Джейк Дебраск
14:39
Джеффри Вьел
17:59
Райан Пелинг
2-й период
24:23
Тайлер Майерс
3-й период
42:53
Дрю Хеллесон
50:18
Дрю О`Коннор
(Джейк Дебраск)
59:11
Конор Гарлэнд
59:32
Теодорс Блюгерс
Статистика
Ванкувер
Анахайм
Штрафное время
6
6
Игра в большинстве
3
3
Голы в меньшинстве
1
0
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит