Белорусский вратарь Толопило признан третьей звездой дня в НХЛ

Первой звездой признан нападающий «Детройта» Патрик Кейн, который в матче с «Вашингтоном» (3:4 Б) сделал ассист и стал лучшим бомбардиром в истории НХЛ среди американцев. 37‑летний хоккеист набрал 1375‑е (500+875) очко за карьеру в регулярных чемпионатах, превзойдя Майка Модано (1374).