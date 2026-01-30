Ричмонд
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.31
X
5.80
П2
9.00
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.31
X
4.20
П2
2.65
Хоккей. КХЛ
19:30
Шанхай Дрэгонс
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.34
П2
3.35
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
СКА
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.40
П2
3.09
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
2
:
Анахайм
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Вегас
4
:
Даллас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
5
:
Торонто
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Сан-Хосе
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
4
:
Калгари
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
5
:
Флорида
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Детройт
3
:
Вашингтон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
4
:
Лос-Анджелес
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
6
:
Филадельфия
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
5
:
Юта
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
7
:
Колорадо
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Нью-Джерси
3
:
Нэшвилл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
6
:
Чикаго
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
1
:
Айлендерс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
4
:
Виннипег
1
П1
X
П2

Толопило оформил первый «сухарь» в НХЛ среди белорусских вратарей

Белорусский вратарь отразил все 32 броска в матче с «Анахаймом» и впервые сыграл «на ноль» в карьере в НХЛ.

Источник: Telegram / ФХБ

МИНСК, 30 янв — Sputnik. Белорусский вратарь канадской команды «Ванкувер Кэнакс» Никита Толопило был признан лучшим игроком матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сообщает Sputnik.

В регулярном чемпионате НХЛ состоялся матч, в котором «Ванкувер Кэнакс» одержал победу над «Анахайм Дакс» со счетом 2:0. Белорусский вратарь «касаток» Толопило стал главным героем встречи, отразив все 32 броска по своим воротам.

Это первая игра в карьере Толопило в НХЛ, в которой он завершил поединок с «сухим» результатом.

В этом сезоне белорусский голкипер провел восемь матчей, одержал три победы и 90% отраженных бросков. После победы над «Анахаймом» канадский клуб продолжает борьбу за место в плей-офф, который начнется в апреле.

Ванкувер
2:0
0:0, 0:0, 2:0
Анахайм
Хоккей, НХЛ, Неделя 17
30.01.2026, 06:00 (МСК UTC+3)
Rogers Arena, 18774 зрителя
Главные тренеры
Адам Фут
Джоэль Кенневилль
Вратари
Никита Толопило
(00:00-20:00)
Лукаш Достал
(00:00-57:37)
Кевин Ланкинен
(20:00-22:11)
Лукаш Достал
(59:32-59:42)
Никита Толопило
(c 22:11)
1-й период
08:48
Джейк Дебраск
14:39
Джеффри Вьел
17:59
Райан Пелинг
2-й период
24:23
Тайлер Майерс
3-й период
42:53
Дрю Хеллесон
50:18
Дрю О`Коннор
(Джейк Дебраск)
59:11
Конор Гарлэнд
59:32
Теодорс Блюгерс
Статистика
Ванкувер
Анахайм
Штрафное время
6
6
Игра в большинстве
3
3
Голы в меньшинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит