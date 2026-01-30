Толопило оформил первый «сухарь» в НХЛ среди белорусских вратарей

МИНСК, 30 янв — Sputnik. Белорусский вратарь канадской команды «Ванкувер Кэнакс» Никита Толопило был признан лучшим игроком матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сообщает Sputnik.
В регулярном чемпионате НХЛ состоялся матч, в котором «Ванкувер Кэнакс» одержал победу над «Анахайм Дакс» со счетом 2:0. Белорусский вратарь «касаток» Толопило стал главным героем встречи, отразив все 32 броска по своим воротам.
Это первая игра в карьере Толопило в НХЛ, в которой он завершил поединок с «сухим» результатом.
В этом сезоне белорусский голкипер провел восемь матчей, одержал три победы и 90% отраженных бросков. После победы над «Анахаймом» канадский клуб продолжает борьбу за место в плей-офф, который начнется в апреле.
Адам Фут
Джоэль Кенневилль
Никита Толопило
(00:00-20:00)
Лукаш Достал
(00:00-57:37)
Кевин Ланкинен
(20:00-22:11)
Лукаш Достал
(59:32-59:42)
Никита Толопило
(c 22:11)
08:48
Джейк Дебраск
14:39
Джеффри Вьел
17:59
Райан Пелинг
24:23
Тайлер Майерс
42:53
Дрю Хеллесон
50:18
Дрю О`Коннор
(Джейк Дебраск)
59:11
Конор Гарлэнд
59:32
Теодорс Блюгерс
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит