Роман Ротенберг надеется на возможность поиграть в хоккей с сыном Овечкина

МОСКВА, 31 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг выразил надежду на то, что еще раз сыграет с сыном капитана и нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александра Овечкина Сергеем. Об этом Ротенберг рассказал ТАСС.
Семилетний Сергей Овечкин в январе впервые сыграл на льду домашней арены «Вашингтона» в одном из перерывов матча регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа». Также он не раз выходил на лед в играх с отцом в Матче звезд НХЛ, а также в гала-матче Кубка Овечкина среди детских команд в Подмосковье.
«Дай бог, что еще будет такая возможность поиграть с Сергеем. Но я уверен, что и Александр будет еще играть в хоккей — он физически готов на 100%. Мы сможем тренироваться, и для меня будет честью поработать с Сергеем и развивать его. Мы уже это делаем в рамках Кубка Овечкина», — сказал Ротенберг.
Первый вице-президент ФХР вспомнил эпизоды игры с Овечкиным-младшим. «Мы с ним играли в одном звене, и Сергей с моей передачи забросил шайбу, когда он хорошо открылся. Александр хочет, чтобы его дети играли в хоккей, потому что это правильно, это здоровый образ жизни», — пояснил Ротенберг.
Овечкин воспитывает еще одного сына Илью, которому пять лет.