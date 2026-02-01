Овечкина чуть не лишили грандиозной победы! «Вашингтон» спасет сезон?

С учетом столь тяжелого матча было ожидаемо, что в Вашингтоне подопечные Бриндамора сыграют на порядок скромнее. Тем более игрой с «Кэпиталз» у «Харрикейнз» начался бэк-ту-бэк — менее чем через сутки после этой встречи «Каролина» сыграет еще и с «Лос-Анджелес Кингз». «Столичные» соотнесли все необходимые факты, чтобы действовать против соперника с позиции силы. Поначалу «Вашингтон» играл с «Каролиной» на равных, а впоследствии только увеличивал свое влияние на ход матча и местами откровенно доминировал над оппонентом. Но «Кэпс» в то же время мешали сами себе: подопечные Карбери допускали грубейшие и очень необязательные ошибки, за которые «Харрикейнз» наказывали очень строго.