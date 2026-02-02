Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
Салават Юлаев
1
:
Нефтехимик
0
Все коэффициенты
П1
1.49
X
5.50
П2
5.73
Хоккей. КХЛ
3-й период
Сибирь
2
:
Ак Барс
2
Все коэффициенты
П1
4.50
X
2.00
П2
6.14
Хоккей. НХЛ
03.02
Вашингтон
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.20
П2
2.81
Хоккей. НХЛ
03.02
Питтсбург
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.30
П2
2.55
Хоккей. НХЛ
03.02
Флорида
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.20
П2
2.75
Хоккей. НХЛ
03.02
Миннесота
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.30
П2
2.89
Хоккей. НХЛ
03.02
Нэшвилл
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.08
X
4.20
П2
3.05
Хоккей. НХЛ
03.02
Даллас
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
1.97
X
4.30
П2
3.32
Хоккей. НХЛ
03.02
Чикаго
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
2.53
X
4.20
П2
2.41
Хоккей. НХЛ
03.02
Колорадо
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.51
П2
3.89
Хоккей. КХЛ
не начался
Северсталь
:
Спартак
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Адмирал
2
:
Торпедо
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
4
:
Барыс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
4
:
Вегас
3
П1
X
П2

Тренер «Филадельфии» объяснил, почему Мичков мало играет в матчах

Токкет: малое игровое время Мичкова связано с его плохой формой.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз» Рик Токкет заявил, что малое игровое время нападающего команды Матвея Мичкова связано с его плохой формой и недостаточной работой на тренировках.

В последних семи матчах Мичков лишь дважды сыграл больше 15 минут. В последнем матче он провел на льду чуть более 10 минут и не отметился результативными действиями. Всего на счету россиянина в текущем сезоне 53 матча и 28 очков (13 голов + 15 передач).

«Матвей начал тренировочный лагерь в плохой форме, а играть, будучи не в форме, тяжело. Я говорю игрокам: “Попробуй обвести соперника один на один, выйди из-за угла с контролем шайбы”. У него возникают проблемы в таких ситуациях. Другие игроки пытаются, хотя у них может не быть такого же набора навыков. Мы стараемся, чтобы он прыгнул выше головы, развивался, тренировался, правильно питался», — приводит слова Токкета YouTube-канал PHLY Sports.

«Ты не станешь звездой просто так. Это относится ко всем игрокам. Возьмите, например, Тревора Зеграса. Он пришел сюда после нескольких неудачных лет, а теперь дает результат для нашей команды. Таковы слагаемые победы. Работа важнее всего», — добавил тренер.

Мичкову 21 год, он проводит второй сезон в НХЛ. В сезоне-2024/25 форвард отыграл 80 встреч и набрал 63 (26+37) очка.