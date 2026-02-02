Тренер «Филадельфии» объяснил, почему Мичков мало играет в матчах

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз» Рик Токкет заявил, что малое игровое время нападающего команды Матвея Мичкова связано с его плохой формой и недостаточной работой на тренировках.
В последних семи матчах Мичков лишь дважды сыграл больше 15 минут. В последнем матче он провел на льду чуть более 10 минут и не отметился результативными действиями. Всего на счету россиянина в текущем сезоне 53 матча и 28 очков (13 голов + 15 передач).
«Матвей начал тренировочный лагерь в плохой форме, а играть, будучи не в форме, тяжело. Я говорю игрокам: “Попробуй обвести соперника один на один, выйди из-за угла с контролем шайбы”. У него возникают проблемы в таких ситуациях. Другие игроки пытаются, хотя у них может не быть такого же набора навыков. Мы стараемся, чтобы он прыгнул выше головы, развивался, тренировался, правильно питался», — приводит слова Токкета YouTube-канал PHLY Sports.
«Ты не станешь звездой просто так. Это относится ко всем игрокам. Возьмите, например, Тревора Зеграса. Он пришел сюда после нескольких неудачных лет, а теперь дает результат для нашей команды. Таковы слагаемые победы. Работа важнее всего», — добавил тренер.
Мичкову 21 год, он проводит второй сезон в НХЛ. В сезоне-2024/25 форвард отыграл 80 встреч и набрал 63 (26+37) очка.