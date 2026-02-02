Тренер «Филадельфии» объяснил, почему Мичков мало играет в матчах

«Матвей начал тренировочный лагерь в плохой форме, а играть, будучи не в форме, тяжело. Я говорю игрокам: “Попробуй обвести соперника один на один, выйди из-за угла с контролем шайбы”. У него возникают проблемы в таких ситуациях. Другие игроки пытаются, хотя у них может не быть такого же набора навыков. Мы стараемся, чтобы он прыгнул выше головы, развивался, тренировался, правильно питался», — приводит слова Токкета YouTube-канал PHLY Sports.