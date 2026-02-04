«Вашингтон» сделал предложение «Рейнджерс» по обмену Панарина, пишут СМИ

«Многие клубы вовлечены в переговоры. “Кэпиталз” выдвинули большое предложение за Панарина. “Лос-Анджелес Кингз” и “Сан-Хосе Шаркс” проявили определенный интерес. Серьезный интерес со стороны “Флориды Пантерз”, “Тампа-Бэй Лайтнинг” и “Даллас Старз”. Я считаю, что контрактный вопрос — довольно сложная тема для этой группы команд. Слышал, что такие команды, как “Торонто Мэйпл Лифс”, предприняли определенные попытки по Панарину. Нет сомнений, что этот список длиннее. Возможно, нас ожидают определенные сюрпризы», — заявил Джонстон в эфире Insider Trading на YouTube-канале TSN.