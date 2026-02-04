Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:00
Виннипег
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.30
П2
2.60
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
2.08
X
4.40
П2
3.01
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
2.04
X
4.40
П2
3.06
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.30
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.58
X
5.00
П2
4.98
Хоккей. НХЛ
05:00
Юта
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.19
X
4.20
П2
2.85
Хоккей. НХЛ
05:30
Даллас
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
1.77
X
4.41
П2
3.85
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.90
П2
5.04
Хоккей. НХЛ
06:00
Калгари
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.83
X
4.40
П2
2.17
Хоккей. НХЛ
06:00
Лос-Анджелес
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.20
П2
3.44
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
3
:
Спартак
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
4
:
Ак Барс
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
2
:
Нефтехимик
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
1
:
Барыс
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
1
:
Торпедо
2
П1
X
П2

Панарин перейдет из «Нью-Йорк Рейнджерс» в «Лос-Анджелес», пишут СМИ

ESPN: хоккеист Панарин перейдет из «Нью-Йорк Рейнджерс» в «Лос-Анджелес».

Источник: Andrew Mordzynski/Getty Images

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Российский нападающий Артемий Панарин перейдет в «Лос-Анджелес Кингз» в результате обмена с «Нью-Йорк Рейнджерс», сообщают журналист Sportsnet Эллиотт Фридман и источники телеканала ESPN.

«Рейнджерс» взамен получат 20-летнего канадского нападающего Лиама Гринтри, а также условный третий пик драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Ранее сообщалось, что Панарин пропустит оставшиеся игры «Рейнджерс» перед перерывом на олимпийский турнир, а клуб попытается обменять россиянина, чей контракт истекает в конце сезона.

Панарину 34 года. До перехода в «Рейнджерс» в 2019 году он выступал в НХЛ за «Коламбус Блю Джекетс» и «Чикаго Блэкхокс». Всего на его счету 927 очков (321 гол + 606 результативных передач) в 804 матчах регулярного чемпионата. В текущем сезоне нападающий провел 52 игры, в которых совершил 57 результативных действий (19 + 38). Панарин быстрее всех в истории «синерубашечников» набрал 600 очков за клуб. Ему потребовалось 476 матчей.