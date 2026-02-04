Панарин перейдет из «Нью-Йорк Рейнджерс» в «Лос-Анджелес», пишут СМИ

Панарину 34 года. До перехода в «Рейнджерс» в 2019 году он выступал в НХЛ за «Коламбус Блю Джекетс» и «Чикаго Блэкхокс». Всего на его счету 927 очков (321 гол + 606 результативных передач) в 804 матчах регулярного чемпионата. В текущем сезоне нападающий провел 52 игры, в которых совершил 57 результативных действий (19 + 38). Панарин быстрее всех в истории «синерубашечников» набрал 600 очков за клуб. Ему потребовалось 476 матчей.