Панарин перейдет из «Нью-Йорк Рейнджерс» в «Лос-Анджелес», пишут СМИ

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Российский нападающий Артемий Панарин перейдет в «Лос-Анджелес Кингз» в результате обмена с «Нью-Йорк Рейнджерс», сообщают журналист Sportsnet Эллиотт Фридман и источники телеканала ESPN.
«Рейнджерс» взамен получат 20-летнего канадского нападающего Лиама Гринтри, а также условный третий пик драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Ранее сообщалось, что Панарин пропустит оставшиеся игры «Рейнджерс» перед перерывом на олимпийский турнир, а клуб попытается обменять россиянина, чей контракт истекает в конце сезона.
Панарину 34 года. До перехода в «Рейнджерс» в 2019 году он выступал в НХЛ за «Коламбус Блю Джекетс» и «Чикаго Блэкхокс». Всего на его счету 927 очков (321 гол + 606 результативных передач) в 804 матчах регулярного чемпионата. В текущем сезоне нападающий провел 52 игры, в которых совершил 57 результативных действий (19 + 38). Панарин быстрее всех в истории «синерубашечников» набрал 600 очков за клуб. Ему потребовалось 476 матчей.