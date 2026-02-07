С фаворита драфта НХЛ Маккенны сняли обвинение по тяжкой статье

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Прокуратура округа Сентер (штат Пенсильвания, США) сняла обвинение в нападении с отягчающими обстоятельствами с канадского хоккеиста Гэвина Маккенны, сообщает ESPN со ссылкой на заявление ведомства.
По итогам проверки обвинение по тяжкой статье снято, однако производство по более мелким правонарушениям будет продолжено «в связи с серьезными травмами, полученными потерпевшим». Предварительное судебное слушание состоится 11 февраля.
Ранее в феврале спортсмену предъявили обвинения в нападении с «попыткой причинения тяжких телесных повреждений». Также он был обвинен в совершении простого нападения, квалифицируемого как мелкое правонарушение, и в двух случаях нарушения общественного порядка, связанных с преследованием и участием в драке. Максимальное наказание за нападение при отягчающих обстоятельствах в Пенсильвании составляет 20 лет тюремного заключения.
Обвинения против Маккенны стали результатом конфликта, произошедшего в Стейт-Колледже (штат Пенсильвания) 31 января. Маккенна, предположительно, ударил 21-летнего мужчину по лицу, причинив ему травмы, потребовавшие хирургического вмешательства. Хоккеист был освобожден под залог в размере 20 тысяч долларов после предъявления обвинений.
По версии Центрального скаутского бюро НХЛ, Маккенна занимает первое место в рейтинге проспектов перед драфтом 2026 года.