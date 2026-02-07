С фаворита драфта НХЛ Маккенны сняли обвинение по тяжкой статье

Ранее в феврале спортсмену предъявили обвинения в нападении с «попыткой причинения тяжких телесных повреждений». Также он был обвинен в совершении простого нападения, квалифицируемого как мелкое правонарушение, и в двух случаях нарушения общественного порядка, связанных с преследованием и участием в драке. Максимальное наказание за нападение при отягчающих обстоятельствах в Пенсильвании составляет 20 лет тюремного заключения.