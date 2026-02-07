Россиянин стал главным претендентом на престижную награду НХЛ

По результатам опроса журналистов, Василевский набрал 59 процентов голосов. Кроме него, в тройку лучших попал российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин. За него проголосовали 35 процентов респондентов. Также в числе фаворитов рассматривается Джон Гибсон из «Детройт Ред Уингз».