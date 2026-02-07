Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
1
:
Оттава
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
0
:
Каролина
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
1
:
Айлендерс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
4
:
Нэшвилл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
6
:
Флорида
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
4
:
Лос-Анджелес
1
П1
X
П2

Россиянин стал главным претендентом на престижную награду НХЛ

Россиянин Андрей Василевский стал главным претендентом на престижную награду Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает ESPN.

Источник: Reuters

По результатам опроса журналистов, Василевский набрал 59 процентов голосов. Кроме него, в тройку лучших попал российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин. За него проголосовали 35 процентов респондентов. Также в числе фаворитов рассматривается Джон Гибсон из «Детройт Ред Уингз».

Василевский, защищающий цвета «Тампа-Бэй Лайтнинг», уже выигрывал «Везина Трофи» (приз лучшему вратарю сезона в НХЛ) в сезоне-2018/19. Кроме того, он пять раз попадал в тройку лучших голкиперов сезона.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ Василевский провел 37 матчей, в которых отразил 92 процента бросков, а его команда одержала 27 побед. «Тампа» идет первой в турнирной таблице Восточной конференции. У нее 78 очков после 55 матчей.

Тампа-Бэй
6:1
2:0, 2:0, 2:1
Флорида
Хоккей, НХЛ, Неделя 18
6.02.2026, 03:30 (МСК UTC+3)
Amalie Arena, 19092 зрителя
Главные тренеры
Джон Купер
Пол Морис
Вратари
Андрей Василевский
(00:00-44:02)
Даниил Тарасов
(00:00-15:04)
Андрей Василевский
(c 44:06)
Даниил Тарасов
(15:14-46:09)
Сергей Бобровский
(c 46:09)
1-й период
02:08
Брэндон Хагель
(Виктор Хедман)
14:08
Земгус Гиргенсонс
(Понтус Хольмберг, Янни Гурд)
15:14
Никита Кучеров
15:50
Земгус Гиргенсонс
18:58
Доминик Джеймс
18:58
Гейдж Гонсалвес
18:58
Йеспер Боквист
18:58
Маки Самоскевич
2-й период
20:00
Мэттью Ткачак
21:14
Джейк Гюнцель
(Никита Кучеров, Даррен Раддиш)
30:48
Антон Лунделл
34:20
Никита Кучеров
36:06
Виктор Хедман
36:06
Янис Мозер
36:06
Сэм Беннетт
36:06
Мэттью Ткачак
37:50
Эрик Чернак
(Райан Макдона, Доминик Джеймс)
3-й период
44:06
Янис Мозер
44:06
Никита Кучеров
44:06
Янни Гурд
44:06
Даррен Раддиш
44:06
Джейк Гюнцель
44:06
Никита Кучеров
44:06
Картер Верхэге
44:06
Сэм Беннетт
44:06
Густав Форслинг
44:06
Мэттью Ткачак
44:06
Командный штраф
44:06
Мэттью Ткачак
44:06
Нико Миккола
44:06
Донован Себранго
46:09
Понтус Хольмберг
(Гейдж Гонсалвес, Оливер Бьоркстранд)
46:33
Кертис Дуглас
49:50
Маки Самоскевич
(Антон Лунделл, Йеспер Боквист)
55:41
Оливер Бьоркстранд
56:05
Деклан Карлайл
Статистика
Тампа-Бэй
Флорида
Штрафное время
76
63
Игра в большинстве
2
7
Голы в большинстве
2
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит