«Ванкувер» вызвал белорусского вратаря Толопило в НХЛ

МИНСК, 24 фев — Sputnik. Канадская команда Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» вызвала белорусского вратаря Никиту Толопило из АХЛ, сообщила пресс-служба клуба.
«Генеральный менеджер Патрик Оллвин объявил, что вратарь Аку Коскенвуо отправлен в АХЛ фарм-клуб “Абботсфорд”, а вратарь Никита Толопило отозван из “Абботсфорда” в экстренном порядке», — говорится в сообщении команды в соцсети Х.
Это решение связано с тем, что основной голкипер «касаток» Кевин Ланкинен не может вернуться в расположение команды из-за снежной бури на Восточном побережье США.
Таким образом, белорус может провести очередной матч в НХЛ 26 февраля, это будет домашний поединок против «Виннипега».
Толопило провел девять матчей в НХЛ в текущем сезоне, одержал три победы, отразив 91% бросков.
Дебют в НХЛ
В прошлом сезоне Толопило дебютировал в НХЛ и стал вторым белорусским вратарем в заокеанской лиге.
Всего в НХЛ белорус провел 11 матчей и одержал четыре победы. В нынешнем сезоне он также выступал в Американской хоккейной лиге за «Абботсфорд».
В прошлом сезоне в составе этой команды Толопило и еще один белорусский игрок — нападающий Данила Климович — стали обладателями Кубка Колдера.
Вратарь с большим потенциалом
Толопило считается одним из самых одаренных голкиперов «динамовской» школы. На протяжении трех лет он выступал за команды U17 и U18 в высшей лиге чемпионата Беларуси, а также за U20 в экстралиге.
Вратарь участвовал в двух юношеских и двух молодежных чемпионатах мира. Кроме того, в 2019 году голкипер подписал двусторонний контракт с ХК «Динамо-Минск». Всего за два сезона в составе «зубров» игрок провел в КХЛ девять игр и 40 игр за «Динамо-Молодечно».
После этого он сыграл два сезона в шведском клубе «Седертелье», а в 2023 году отправился за океан выступать за команду АХЛ «Абботсфорд».