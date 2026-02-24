Ричмонд
«Ванкувер» вызвал белорусского вратаря Толопило в НХЛ

Белорусский голкипер провел девять матчей в НХЛ в текущем сезоне, одержал три победы, отразив 91% бросков.

Источник: Telegram / ФХБ

МИНСК, 24 фев — Sputnik. Канадская команда Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» вызвала белорусского вратаря Никиту Толопило из АХЛ, сообщила пресс-служба клуба.

«Генеральный менеджер Патрик Оллвин объявил, что вратарь Аку Коскенвуо отправлен в АХЛ фарм-клуб “Абботсфорд”, а вратарь Никита Толопило отозван из “Абботсфорда” в экстренном порядке», — говорится в сообщении команды в соцсети Х.

Это решение связано с тем, что основной голкипер «касаток» Кевин Ланкинен не может вернуться в расположение команды из-за снежной бури на Восточном побережье США.

Таким образом, белорус может провести очередной матч в НХЛ 26 февраля, это будет домашний поединок против «Виннипега».

Толопило провел девять матчей в НХЛ в текущем сезоне, одержал три победы, отразив 91% бросков.

Дебют в НХЛ

В прошлом сезоне Толопило дебютировал в НХЛ и стал вторым белорусским вратарем в заокеанской лиге.

Всего в НХЛ белорус провел 11 матчей и одержал четыре победы. В нынешнем сезоне он также выступал в Американской хоккейной лиге за «Абботсфорд».

В прошлом сезоне в составе этой команды Толопило и еще один белорусский игрок — нападающий Данила Климович — стали обладателями Кубка Колдера.

Вратарь с большим потенциалом

Толопило считается одним из самых одаренных голкиперов «динамовской» школы. На протяжении трех лет он выступал за команды U17 и U18 в высшей лиге чемпионата Беларуси, а также за U20 в экстралиге.

Вратарь участвовал в двух юношеских и двух молодежных чемпионатах мира. Кроме того, в 2019 году голкипер подписал двусторонний контракт с ХК «Динамо-Минск». Всего за два сезона в составе «зубров» игрок провел в КХЛ девять игр и 40 игр за «Динамо-Молодечно».

После этого он сыграл два сезона в шведском клубе «Седертелье», а в 2023 году отправился за океан выступать за команду АХЛ «Абботсфорд».