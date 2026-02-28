«Вашингтон» побеждает без голов Овечкина. Великий снайпер не забивает уже семь матчей

Александр Овечкин давно приучил, что после пауз в чемпионате набирает отличный ход и регулярно огорчает соперников голами. Так было и в прошлом сезоне. Возобновив регулярку после Турнира четырех наций, капитан «Вашингтона» отгрузил хет-трик «Эдмонтону», а дальше стабильно забивал через матч. Сейчас, пока шла Олимпиада, Овечкин провел время с семьей в Дубае. В тренажерном зале Александр работал вместе со старым другом, баскетболистом Виталием Фридзоном. Также успел сыграть в падел-теннис с футболистом «Динамо» Константином Тюкавиным и пересекся с известным борцом Заурбеком Сидаковым.
Качественное восстановление, в котором Ови такой же мастер, как и в хоккее, пока не особо помогло в матчах за «Вашингтон». «Кэпс» провели две игры, но россиянин не отметился результативными действиями. И в матче с «Филадельфией», и сегодня против «Вегаса» нападающий отбегал по нулям. Если с «Флайерз» ему доверили скромные по его меркам 13 с половиной минут, то против «Голден Найтс» он провел на льду 17:43 — близко к своему среднему показателю по сезону. В игре с «Рыцарями» Ови запомнился разве что силовым приемом против защитника Расмуса Андерссона. Правда, есть нюанс: вместе со шведом на льду оказался и партнер Александра — Энтони Бовилье.
Безголевая серия россиянина длится уже семь матчей. Последний раз Ови забивал 28 января — «Сиэтлу». Впрочем, вряд ли Спенсера Карбери, главного тренера «столичных», серьезно волнует, что их великий снайпер временно ушел в тень. Его команда после олимпийской паузы одержала две победы и приблизилась к зоне плей-офф. Оба матча получились близкими по счету, но надежная игра вратаря Логана Томпсона позволила «Вашингтону» сохранить перевес в концовках. Сегодня его обеспечили оформивший дубль Пьер-Люк Дюбуа и Джейкоб Чикран. Удивительный момент: в расстановке шесть на пять, когда гости заменили вратаря, Карбери не выпустил на лед Овечкина.
Для Томпсона встреча с «Вегасом» имела дополнительный подтекст: именно в системе «Рыцарей» началась его взрослая карьера, здесь же состоялся дебют в НХЛ. Но летом 2024 года клуб обменял Логана в «Кэпиталз». Спустя время уже не возникает сомнений: в сделке выиграл «Вашингтон», отдавший за вратаря, доросшего до олимпийской сборной Канады, пару драфт-пиков. Сегодня самый тяжелый отрезок для Томпсона пришелся на третий период. «Вегас» пытался спастись, вдвое перебросал соперника, отыграл две шайбы (в одной из них ассистентом выступил Павел Дорофеев), но на последних минутах вратарь несколько раз выручил «Вашингтон».
До конца регулярки «столичные» проведут 21 игру. Плотность в таблице Восточной конференции очень высокая. «Кэпс» пока идут девятыми, но по потерянным очкам — только одиннадцатыми, уступая «Коламбусу» и «Оттаве». Не стоит забывать, что позади остаются «Флорида» и «Торонто», которые также продолжают борьбу за плей-офф — будет удивительно, если обе команды не попадут в восьмерку. Концовка чемпионата ожидается жаркой и непредсказуемой. На этом отрезке «Вашингтону» очень пригодятся голы Овечкина. Пока команда побеждает и без них, но самые тяжелые матчи однозначно еще впереди.
Спенсер Карбери
Брюс Кэссиди
Логан Томпсон
(00:00-25:49)
Акира Шмид
(00:00-58:09)
Логан Томпсон
(25:58-55:03)
Логан Томпсон
(c 55:05)
12:47
Командный штраф
15:34
Мэтт Рой
20:49
Пьер-Люк Дюбуа
(Алексей Протас, Расмус Сандин)
23:23
Пьер-Люк Дюбуа
(Алексей Протас)
24:41
Брэден Боумэн
25:58
Ноа Хэнифин
34:52
Джейкоб Чикран
(Расмус Сандин, Пьер-Люк Дюбуа)
36:44
Райан Леонард
42:27
Брэден Боумэн
(Кэдан Корчак, Брэйден Макнэбб)
45:26
Кэдан Корчак
48:15
Командный штраф
49:15
Томаш Гертл
(Павел Дорофеев, Митчелл Марнер)
55:36
Марк Стоун
