«Вашингтон» побеждает без голов Овечкина. Великий снайпер не забивает уже семь матчей

Качественное восстановление, в котором Ови такой же мастер, как и в хоккее, пока не особо помогло в матчах за «Вашингтон». «Кэпс» провели две игры, но россиянин не отметился результативными действиями. И в матче с «Филадельфией», и сегодня против «Вегаса» нападающий отбегал по нулям. Если с «Флайерз» ему доверили скромные по его меркам 13 с половиной минут, то против «Голден Найтс» он провел на льду 17:43 — близко к своему среднему показателю по сезону. В игре с «Рыцарями» Ови запомнился разве что силовым приемом против защитника Расмуса Андерссона. Правда, есть нюанс: вместе со шведом на льду оказался и партнер Александра — Энтони Бовилье.