Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
Адмирал
0
:
Салават Юлаев
0
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.94
П2
2.70
Хоккей. КХЛ
1-й период
Амур
0
:
Нефтехимик
0
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.90
П2
2.97
Хоккей. КХЛ
14:00
Трактор
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
2.52
X
4.25
П2
2.45
Хоккей. КХЛ
16:00
Лада
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
2.18
X
4.21
П2
2.85
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
:
Торпедо
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
17:30
Динамо М
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
2.90
X
4.23
П2
2.17
Хоккей. НХЛ
21:00
Питтсбург
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
3.04
X
4.40
П2
2.05
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
5
:
Ванкувер
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Даллас
3
:
Нэшвилл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
5
:
Детройт
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
2
:
Калгари
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
6
:
Вашингтон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
2
:
Баффало
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
2
:
Оттава
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Коламбус
3
:
Айлендерс
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
3
:
Чикаго
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
1
:
Нью-Джерси
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
5
:
Эдмонтон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
3
:
Бостон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Рейнджерс
3
:
Питтсбург
2
П1
X
П2

Гол Бучневича не спас «Сент-Луис» от поражения в матче с «Нью-Джерси»

Гол Бучневича не спас «Сент-Луис» от поражения в матче НХЛ против «Нью-Джерси».

Источник: AP 2024

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Хоккеисты «Сент-Луис Блюз» проиграли «Нью-Джерси Девилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в Сент-Луисе, завершилась победой гостей со счетом 3:1 (0:0, 2:0, 1:1). В составе «Нью-Джерси» шайбы забросили Тимо Майер (26-я минута), Даги Хэмилтон (40) и Нико Хишир (60). У «Блюз» автором единственного гола стал российский нападающий Павел Бучневич (59), который был признан третьей звездой матча.

Форвард «Сент-Луиса» Алексей Торопченко нанес один бросок в створ и применил два силовых приема. Нападающий «Нью-Джерси» Арсений Грицюк дважды бросил в створ и очков не набрал. Форвард «Девилз» Максим Цыплаков нанес один бросок, провел один силовой прием и заблокировал один бросок.

«Сент-Луис» потерпел четвертое поражение в последних пяти матчах чемпионата НХЛ. «Нью-Джерси» прервал серию из пяти поражений подряд.

Сент-Луис
1:3
0:0, 0:2, 1:1
Нью-Джерси
Хоккей, НХЛ, Неделя 19
1.03.2026, 01:00 (МСК UTC+3)
Enterprise Center, 18096 зрителей
Главные тренеры
Джим Монтгомери
Шелдон Киф
Вратари
Джордан Биннингтон
(00:00-36:27)
Якоб Маркстрем
Джордан Биннингтон
(37:00-56:44)
Джордан Биннингтон
(c 59:55)
1-й период
13:08
Дуги Хэмилтон
2-й период
20:16
Мэтт Кэссел
25:37
Тимо Майер
(Бретт Пеши, Люк Хьюз)
37:00
Тимо Майер
39:13
Джек Финли
39:44
Дуги Хэмилтон
(Джек Хьюз, Якоб Маркстрем)
3-й период
42:24
Джек Хьюз
58:42
Павел Бучневич
(Пиус Сутер)
59:55
Нико Хишир
(Йеспер Братт, Коннор Браун)
Статистика
Сент-Луис
Нью-Джерси
Штрафное время
4
6
Игра в большинстве
3
2
Голы в большинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит