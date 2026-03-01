Гол Бучневича не спас «Сент-Луис» от поражения в матче с «Нью-Джерси»

Форвард «Сент-Луиса» Алексей Торопченко нанес один бросок в створ и применил два силовых приема. Нападающий «Нью-Джерси» Арсений Грицюк дважды бросил в створ и очков не набрал. Форвард «Девилз» Максим Цыплаков нанес один бросок, провел один силовой прием и заблокировал один бросок.