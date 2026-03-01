Гол Бучневича не спас «Сент-Луис» от поражения в матче с «Нью-Джерси»

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Хоккеисты «Сент-Луис Блюз» проиграли «Нью-Джерси Девилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в Сент-Луисе, завершилась победой гостей со счетом 3:1 (0:0, 2:0, 1:1). В составе «Нью-Джерси» шайбы забросили Тимо Майер (26-я минута), Даги Хэмилтон (40) и Нико Хишир (60). У «Блюз» автором единственного гола стал российский нападающий Павел Бучневич (59), который был признан третьей звездой матча.
Форвард «Сент-Луиса» Алексей Торопченко нанес один бросок в створ и применил два силовых приема. Нападающий «Нью-Джерси» Арсений Грицюк дважды бросил в створ и очков не набрал. Форвард «Девилз» Максим Цыплаков нанес один бросок, провел один силовой прием и заблокировал один бросок.
«Сент-Луис» потерпел четвертое поражение в последних пяти матчах чемпионата НХЛ. «Нью-Джерси» прервал серию из пяти поражений подряд.
