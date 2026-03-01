«Сан-Хосе» обыграл «Эдмонтон» в матче НХЛ благодаря голу Мухамадуллина

Из россиян в других матчах игрового дня результативными действиями отметились нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич, забросивший шайбу в домашней встрече против «Нью-Джерси» (1:3), и форвард «Лос-Анджелеса» Артемий Панарин, записавший на свой счет ассист в домашней игре с «Калгари» (2:0). Вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин помог команде на чужом льду добыть победу над «Коламбусом» (4:3 ОТ), отразив 27 бросков из 30.