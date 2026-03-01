Ричмонд
«Сан-Хосе» обыграл «Эдмонтон» в матче НХЛ благодаря голу Мухамадуллина

Встреча завершилась со счетом 5:4.

Источник: AP 2024

ВАШИНГТОН, 1 марта. /ТАСС/. Российский защитник «Сан-Хосе» Шакир Мухамадуллин стал автором победного гола в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Эдмонтона».

Встреча завершилась со счетом 5:4. Мухамадуллин забросил шайбу за 10 минут до конца основного времени. По итогам встречи россиянина признали первой звездой. На счету защитника теперь 8 очков (4 гола + 4 результативные передачи) в 27 матчах регулярного чемпионата.

Канадский нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид упрочил лидерство в бомбардирской гонке. В прошедшей игре он сделал три результативных паса. В активе капитана «Эдмонтона» стало 103 очка (35+68) после 61 встречи.

«Эдмонтон» занимает 3-е место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, набрав 66 очков в 61 матче. «Сан-Хосе» располагается на 6-й позиции с 60 очками по итогам 57 игр. В следующем матче «Эдмонтон» в ночь на 4 марта по московскому времени примет «Оттаву», «Сан-Хосе» двумя днями ранее сыграет дома с «Виннипегом».

Из россиян в других матчах игрового дня результативными действиями отметились нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич, забросивший шайбу в домашней встрече против «Нью-Джерси» (1:3), и форвард «Лос-Анджелеса» Артемий Панарин, записавший на свой счет ассист в домашней игре с «Калгари» (2:0). Вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин помог команде на чужом льду добыть победу над «Коламбусом» (4:3 ОТ), отразив 27 бросков из 30.

Сан-Хосе
5:4
3:1, 0:1, 2:2
Эдмонтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 19
1.03.2026, 00:05 (МСК UTC+3)
SAP Center, 17435 зрителей
Главные тренеры
Райан Варсофски
Крис Ноблок
Вратари
Ярослав Аскаров
(00:00-30:04)
Коннор Ингрэм
(00:00-12:57)
Ярослав Аскаров
(c 30:10)
Коннор Ингрэм
(13:16-58:34)
1-й период
03:51
Кифер Шервуд
08:34
Маклин Селебрини
(Уилл Смит)
09:39
Спенсер Стэстни
11:07
Майк Миса
(Тайлер Тоффоли)
13:16
Филипп Курашев
14:51
Леон Драйзайтль
(Коннор Макдэвид, Эван Бушар)
17:05
Барклай Гудроу
(Йон Клингберг, Зак Остапчук)
2-й период
30:10
Каспери Капанен
35:49
Эван Бушар
(Маттиас Экхольм, Коннор Макдэвид)
3-й период
42:54
Трент Фредерик
(Мэтт Савой)
45:30
Александр Веннберг
(Марио Ферраро, Филипп Курашев)
47:13
Джейк Уолман
(Эван Бушар, Коннор Макдэвид)
49:27
Шакир Мухамадуллин
(Вильям Эклунд, Майк Миса)
58:48
Винсент Дешарне
Статистика
Сан-Хосе
Эдмонтон
Штрафное время
6
4
Игра в большинстве
2
3
Голы в большинстве
1
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит