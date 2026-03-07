«Юрьев день» шокировал Овечкина. В НХЛ закрылось трансферное окно

«Говоря о тех командах, которые претендуют сейчас на Кубок Стэнли, очень хорошие обмены провел “Колорадо”, взяв двоих центральных нападающих — Назема Кадри и Николя Руа. Первый уже выигрывал с “Колорадо” кубок, а Ника я знаю очень хорошо, потому что был задрафтован “Каролиной”, — сказал Самсонов. — Он тоже поможет, это большой центральный. У обоих ребят есть опыт игры в плей-офф, Руа тоже выигрывал Кубок Стэнли — с “Вегасом”. Понятно, что в плей-офф можно вылететь и в первом раунде с хорошей командой, но глубина состава “Колорадо” сейчас мне очень нравится. Там есть яркие лица, и по большому счету этим двум ребятам не нужно быть главными. Они оба могут играть в плотный двусторонний хоккей».