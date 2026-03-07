«Юрьев день» шокировал Овечкина. В НХЛ закрылось трансферное окно

Заключительный день обменов игроков в Национальной хоккейной лиге («Юрьев день») не подарил громких переходов. Из россиян в сделках был задействован лишь Дмитрий Бучельников, который сейчас выступает в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за ЦСКА, — «Детройт» обменял права на игрока в «Сент-Луис» на защитника Джастина Фолка. Наиболее громкими из ранее проведенных трансферов стали обмены с участием Артемия Панарина, Джона Карлсона и Маккензи Уигара. Ожидавшийся обмен вратаря «Флориды» Сергея Бобровского в итоге так и не состоялся.
«Юрьев день» не принес больших сенсаций в том числе из-за нововведений лиги относительно потолка зарплат. Они были приняты в рамках нового коллективного договора НХЛ с профсоюзом игроков, который начнет действовать с сезона-2026/27, но часть тех правил работает уже сейчас. При этом об их действии владельцам клубов сообщили только в сентябре — за месяц до старта сезона.
Ключевым изменением, которое повлияло на трансферную политику, является соблюдение правила потолка зарплат ($95,5 млн) и в плей-офф. Раньше клубы могли отправить в долгосрочный список травмированных (LTIR) дорогого игрока и освободившееся под потолком место использовать для трансферов. Потом высокооплачиваемый хоккеист возвращался в состав, а в плей-офф правило потолка зарплат уже не действовало. Так, к примеру, поступила в 2021 году «Тампа», которая перед плей-офф вывела из LTIR двух звезд — Никиту Кучерова и Стивена Стэмкоса, которые впоследствии помогли команде завоевать Кубок Стэнли. Теперь же и в плей-офф клубы должны соблюдать потолок зарплат.
Еще одним нововведением в рамках нового коллективного соглашения, повлиявшим на трансферы, стало ограничение обмена игрока с двойным удержанием зарплаты. Это механизм, согласно которому два клуба удерживают часть зарплаты хоккеиста, который переходит в третью команду, что существенно снижает в ней нагрузку на потолок зарплат.
Ярким примером эффективного двойного удержания зарплаты стал обмен перед предыдущим плей-офф Микко Рантанена из «Колорадо» в «Каролину», когда в роли третьей стороны выступил «Чикаго», удержавший 50% зарплаты игрока. При этом двойное удержание не запрещается, но с момента первого удержания должно пройти не менее 75 игровых дней в регулярном чемпионате, прежде чем будет разрешено второе удержание. Эти ограничения являются неудобными для проведения таких сделок.
«Однозначно правило с потолком зарплат в плей-офф — справедливое, хорошее, — сказал ТАСС бронзовый призер Олимпиады Сергей Самсонов. — Это была лазейка, которую генеральные менеджеры нашли и долго этим пользовались. Что касается правила двойного удержания, то у клубов была возможность такие сделки осуществить пораньше, некоторые генменеджеры так и сделали. Как, например, “Лос-Анджелес” взял Панарина, а “Миннесота” — Куина Хьюза. Команда строится не за один день, и я думаю, что клубы теперь более точечно выбирают игроков, так как такие обмены очень тяжело сделать».
«Из Цыплаков и Дадонова сделали козлов отпущения»
За два дня до закрытия трансферного окна прогремел громкий слух о готовящемся обмене двукратного обладателя Кубка Стэнли вратаря «Флориды» Бобровского. По информации журналиста Кевина Уикса, одним из клубов, который был готов рассмотреть обмен россиянина, являлся финалист плей-офф последних двух лет «Эдмонтон». Однако в итоге обмена не произошло. У двукратного обладателя «Везины трофи» контракт с клубом истекает этим летом, при этом «Флорида» вряд ли попадет в плей-офф. Журналист Пьер Лебрюн отмечал, что клуб намерен подписать с Бобровским новый контракт.
«Трудно сказать, насколько это было реально, я слышал, что и “Монреаль” был в Бобровском заинтересован, — сказал Самсонов. — Он остался там, где остался, и я уверен, что на следующий сезон “Флорида” будет одной из лучших команд НХЛ. Менять вратаря, который тебе выиграл два Кубка Стэнли, не было для “Флориды” самым оптимальным вариантом».
В итоге главным зимнем переходом с участием россиян стал обмен Панарина из «Нью-Йорк Рейнджерс» в «Лос-Анджелес», за форварда клуб из Нью-Йорка получил нападающего Лиама Гринтри, условный выбор в третьем раунде драфта этого года и условный выбор в четвертом раунде драфта 2028 года. Этот обмен произошел еще в ночь на 5 февраля, до запрета на все сделки в связи с участием игроков НХЛ в Олимпиаде. Во время же Игр Hockey News писал о возможном обмене из «Рейнджерс» защитника Владислава Гаврикова, который будто бы был недоволен теми изменениями, которые руководство клуба инициировало в связи с провальным сезоном. Однако Гавриков остался в Нью-Йорке.
За сутки до дедлайна на драфт отказов клубом «Нью-Джерси» были выставлены форварды Максим Цыплаков и Евгений Дадонов. Цыплаков пришел к «Дьяволам» в конце января из «Нью-Йорк Айлендерс» в результате обмена и за девять игр не отметился результативными действиями. Дадонов также не набрал очков в 17 играх. Но у форварда была травма руки, из-за которой он пропустил много игр. С драфта отказов россиян никто не взял, поэтому оба продолжат карьеру в фарм-клубе «Нью-Джерси».
«Возможно, оба игрока стали, в некотором роде, жертвами обстоятельств. У Цыплакова, как помню, в прошлом году в первой половине сезона все шло хорошо: ему дали время, возможность играть с хорошими игроками, и в какой-то момент его немного подвинули после выздоровления ряда хоккеистов, — сказал Самсонов. — Возможно, это просто недостаток времени, игры с партнерами, от чего можно было оттолкнуться, засветиться и набрать очки. У Дадонова была травма, но если посмотреть, где сейчас находится “Нью-Джерси” (третье место с конца в Восточной конференции, — прим. ТАСС), то трудно понять, если честно, что они этими действиями пытались сделать».
«Для попадания в плей-офф нужно перепрыгнуть шесть команд, что на данном этапе нереально, — продолжил Самсонов. — Такое впечатление, что из Цыплакова с Дадоновым сделали перед закрытием трансферного окна каких-то козлов отпущения. Немного неприятно это видеть, но у каждого могут быть разные истории, почему они оказались в таких ситуациях. Говоря о Дадонове, обычно клуб выставлением на драфт отказов ветерана старается таким образом омолодиться: очень много я видел ситуаций, когда команда не попадает в плей-офф, то в последних 10−15 играх дает много времени молодым, кто на подходе».
«Колорадо» углубил состав перед плей-офф
Одним из главных героев перед закрытием трансферного окна стал нападающий Кори Перри. Обмен 40-летнего двукратного олимпийского чемпиона из «Лос-Анджелеса» в «Тампу» на выбор во втором раунде драфта 2028 года повлек за собой в соцсетях ироничные высказывания о том, что с Перри «Тампа», куда он вернулся спустя три года, может выйти в финал плей-офф, но его не выиграет. Форвард играл в четырех финалах Кубка Стэнли за последние пять лет и все их проиграл. С Перри в составе «Тампа» проиграла финал 2022 года «Колорадо».
«Этот игрок уникальный, по другому не скажешь. При всем при том, что в чем-то эта ситуация веселая, Перри делает свое дело, — сказал Самсонов. — В плей-офф он очень нужный игрок: может забивать эти “грязные” шайбы, играть в большинстве под воротами, человек с огромным опытом. Думаю, он не помешает “Тампе”, но меня удивляет, что сейчас было отдано много драфт-пиков, которые раньше просто не отдавались. Я был немного удивлен, что за Перри отдали выбор во втором раунде».
В «Айлендерс» в обмен на право выбора в первом и третьем раундах драфта этого года, а также двух игроков отправился капитан «Сент-Луиса» Брэйден Шенн. «Колорадо» усилился форвардом Наземом Кадри из «Калгари» и защитником Ником Бланкенбургом из «Нэшвилла». «Юты», в составе которой выступает российский защитник Михаил Сергачев, укрепила оборонительную линию Уигаром из «Калгари», отдав за него три пика во втором раунде драфта 2026 года и еще двух игроков.
«Говоря о тех командах, которые претендуют сейчас на Кубок Стэнли, очень хорошие обмены провел “Колорадо”, взяв двоих центральных нападающих — Назема Кадри и Николя Руа. Первый уже выигрывал с “Колорадо” кубок, а Ника я знаю очень хорошо, потому что был задрафтован “Каролиной”, — сказал Самсонов. — Он тоже поможет, это большой центральный. У обоих ребят есть опыт игры в плей-офф, Руа тоже выигрывал Кубок Стэнли — с “Вегасом”. Понятно, что в плей-офф можно вылететь и в первом раунде с хорошей командой, но глубина состава “Колорадо” сейчас мне очень нравится. Там есть яркие лица, и по большому счету этим двум ребятам не нужно быть главными. Они оба могут играть в плотный двусторонний хоккей».
Об обмене Карлсону сообщили ночью
В «Анахайм» был обменян защитник «Вашингтона» Карлсон, который всю карьеру провел в составе столичного клуба и стал вместе с ним обладателем Кубка Стэнли в 2018 году. Взамен «Вашингтон» получил условный выбор в первом раунде драфта 2026 года (если «Анахайм» выйдет в плей-офф в текущем сезоне) или 2027 года (если «Анахайм» не пробьется в Кубок Стэнли), а также выбор в третьем раунде драфта 2027 года.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин назвал день обмена Карлсона самым печальным в карьере. Об уходе защитника россиянин узнал, когда проснулся утром, и услышав об этом, находился в состоянии шока. Самому Карлсону позвонили с новостью об обмене ночью по местному времени. На такой шаг клуб пошел для того, чтобы избежать утечки в прессу, как это произошло на неделе с другим обменом — форварда Ника Дауда в «Вегас».
«Карлсон был одним из самых высокооплачиваемых защитников клуба, — отметил Самсонов. — Возможно, учитывая его возраст, в “Вашингтоне” решили поменять направление развития, поэтому я бы не сказал, что это означает капитуляцию в нынешнем сезоне (“Вашингтон” занимает 11-е место в Восточной конференции, отставая от восьмого места на четыре очка — прим. ТАСС). Это означает перемены в недалеком будущем».
Регулярный чемпионат в НХЛ завершится в ночь на 17 апреля.
Автор: Рустам Шарафутдинов