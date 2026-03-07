Малкин подвел «Питтсбург». Получил пять матчей дисквалификации за непонятный удар клюшкой в лицо

«Далин и Малкин вступают в борьбу у ворот “Сэйбрз”, при этом Далин бьет Малкина клюшкой, за что получает штраф. Затем, стоя лицом к Далину, Малкин останавливается, поднимает клюшку обеими руками и резко опускает ее вниз на Далина, ударяя его по шлему и плечу. Это удар клюшкой. Важно отметить, что это не случай, когда игрок, потерявший равновесие, неконтролируемо опускает клюшку вниз, что является результатом действий игрока, на которые непосредственно повлиял игрок соперника. И это не случай, когда небрежный игрок случайно задевает соперника. Это преднамеренный удар клюшкой, нанесенный с опасной высоты и с ощутимой силой», — отметили в дисциплинарной комиссии.