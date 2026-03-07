Малкин подвел «Питтсбург». Получил пять матчей дисквалификации за непонятный удар клюшкой в лицо

Болельщики «Пингвинз» бьют тревогу: возможное попадание в розыгрыш Кубка Стэнли теперь находится под большой угрозой. Сначала на Олимпиаде травмировался капитан команды Сидни Кросби, который выбыл на месяц, хотя поначалу повреждение не казалось опасным. А затем «Питтсбург» остался и без второй «головы дракона» — Евгения Малкина.
Он был дисквалифицирован на 5 матчей за то, что ударил капитана «Баффало» Расмуса Далина клюшкой по лицу. Эпизод произошел в начале второго периода матча регулярного чемпионата между «Пингвинз» и «Сэйбрз» (1:5). 39-летний россиянин по итогам стычки получил 17 минут штрафа с удалением до конца матча, а швед был наказан малым штрафом.
Дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод и вынес решение — 5 матчей отсидки, которые будут стоить Малкину 160 тысяч долларов невыплаченной зарплаты. Дисквалификация стартует в ночь с субботы на воскресенье.
В видеоролике, опубликованном на официальном сайте лиги, отмечается, что 39-летний Малкин является рецидивистом: за свою карьеру он дважды был дисквалифицирован и пять раз оштрафован, причем большинство нарушений касались использования клюшки. В том числе был штраф за удар клюшкой в начале этого сезона. Пятиматчевая дисквалификация — самая длительная в его карьере и максимально возможная в том формате, в котором проходило рассмотрение момента.
Мотивировка решения департамента включала в себя следующее.
«Далин и Малкин вступают в борьбу у ворот “Сэйбрз”, при этом Далин бьет Малкина клюшкой, за что получает штраф. Затем, стоя лицом к Далину, Малкин останавливается, поднимает клюшку обеими руками и резко опускает ее вниз на Далина, ударяя его по шлему и плечу. Это удар клюшкой. Важно отметить, что это не случай, когда игрок, потерявший равновесие, неконтролируемо опускает клюшку вниз, что является результатом действий игрока, на которые непосредственно повлиял игрок соперника. И это не случай, когда небрежный игрок случайно задевает соперника. Это преднамеренный удар клюшкой, нанесенный с опасной высоты и с ощутимой силой», — отметили в дисциплинарной комиссии.
Малкин пропустит матчи против «Филадельфии», «Бостона», а также первые три игры важной выездной серии против «Каролины», «Вегаса» и «Юты». Он сможет вернуться в строй 16 марта в матче против «Колорадо».
Пока что «Питтсбург» идет вторым в таблице Столичного дивизиона, но конкуренты дышат буквально в затылок: «Бостон» отстает на 2 очка, «Коламбус» — на 3. В отсутствие двух ведущих центрфорвардов «пингвинам» придется очень непросто, тем более что Кросби и Малкин — двое лучших бомбардиров команды.
Автор: Максим Замятин
Дэн Мьюз
Линди Рафф
Артур Шилов
(00:00-52:35)
Укко-Пекка Луукконен
(00:00-13:46)
Артур Шилов
(54:21-54:33)
Укко-Пекка Луукконен
(14:04-26:00)
Артур Шилов
(c 56:53)
Укко-Пекка Луукконен
(c 26:18)
03:22
Пэйтон Кребс
08:16
Эрик Карлссон
10:24
Командный штраф
12:00
Райан Маклеод
14:04
Ноэль Аччиари
14:48
Брайан Раст
(Бенджамин Киндел)
20:38
Евгений Малкин
20:38
Евгений Малкин
20:38
Евгений Малкин
20:38
Расмус Далин
24:10
Джош Норрис
(Джош Доан, Боуэн Байрам)
24:10
Командный штраф
25:25
Райан Маклеод
26:18
Алекс Так
(Оуэн Пауэр, Тэйдж Томпсон)
30:30
Оуэн Пауэр
(Джош Норрис, Ноа Эстлунд)
34:44
Бек Маленстин
47:04
Бенджамин Киндел
51:54
Расмус Далин
56:53
Маттиас Самуэльссон
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит