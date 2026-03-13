Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
2-й период
Адмирал
1
:
Барыс
2
П1
4.35
X
3.85
П2
2.93
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Металлург Мг
П1
3.63
X
4.30
П2
1.93
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Шанхай Дрэгонс
П1
1.35
X
5.75
П2
8.50
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Динамо М
П1
2.85
X
4.13
П2
2.30
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Торпедо
П1
2.10
X
4.22
П2
3.05
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Локомотив
П1
5.00
X
5.07
П2
1.55
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Сочи
П1
1.32
X
6.28
П2
8.00
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Северсталь
П1
2.25
X
4.20
П2
2.75
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
Амур
П1
1.75
X
4.31
П2
4.32
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Ванкувер
4
:
Нэшвилл
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
6
:
Питтсбург
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
1
:
Колорадо
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Юта
2
:
Чикаго
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
3
:
Рейнджерс
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
7
:
Эдмонтон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Миннесота
2
:
Филадельфия
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
1
:
Вашингтон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
2
:
Сан-Хосе
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
1
:
Сент-Луис
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
4
:
Калгари
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
4
:
Детройт
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
6
:
Анахайм
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
2
:
Коламбус
1
П1
X
П2

Малкин: «Футбол — самый тяжелый вид спорта, ноги сводит, будь здоров»

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин в интервью Андрею Аршавину в новом выпуске FONtour назвал самые сложные виды спорта.

Источник: Reuters

Евгений Малкин: Я считаю, что футбол — самый тяжелый вид спорта.

Андрей Аршавин: Нет, биатлон, я думаю, и плавание.

Евгений Малкин: Ну плавание, да. Из игровых — теннис тоже. Они по пять часов играют. Но у вас, конечно, тоже ноги сводит — будь здоров. У нас такого нет все равно.

Андрей Аршавин: У вас две минуты играешь, а потом десять сидишь. А если захотел, то удалился и опять отдыхаешь.

Евгений Малкин: Если захотел, тебе новый контракт не дадут.

Андрей Аршавин: Ну не плачьте, не плачьте. Вот как всегда: самые богатые плачут, ноют.

Биография Евгения Малкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Евгений Малкин на протяжении всей своей заокеанской карьеры восхищал болельщиков в НХЛ и оставался главной силой в атаке «Питтсбурга». В новом сезоне от ветерана всё также ждут подвигов на острие атаки «пингвинов». Биография спортсмена — это почти 20 лет стабильности на льду и за его пределами.
Читать дальше