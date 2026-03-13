Малкин: «Футбол — самый тяжелый вид спорта, ноги сводит, будь здоров»

Евгений Малкин: Я считаю, что футбол — самый тяжелый вид спорта.
Андрей Аршавин: Нет, биатлон, я думаю, и плавание.
Евгений Малкин: Ну плавание, да. Из игровых — теннис тоже. Они по пять часов играют. Но у вас, конечно, тоже ноги сводит — будь здоров. У нас такого нет все равно.
Андрей Аршавин: У вас две минуты играешь, а потом десять сидишь. А если захотел, то удалился и опять отдыхаешь.
Евгений Малкин: Если захотел, тебе новый контракт не дадут.
Андрей Аршавин: Ну не плачьте, не плачьте. Вот как всегда: самые богатые плачут, ноют.
