15:30
Сибирь
:
Барыс
П1
1.88
X
3.95
П2
4.05
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Сочи
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Адмирал
П1
1.55
X
4.67
П2
5.81
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Металлург Мг
П1
1.40
X
5.71
П2
7.40
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Автомобилист
П1
1.67
X
4.86
П2
4.60
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Шанхай Дрэгонс
П1
1.52
X
4.85
П2
5.70
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Ак Барс
П1
2.75
X
4.17
П2
2.29
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
Нефтехимик
П1
1.75
X
4.50
П2
4.15
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Лос-Анджелес
3
:
Филадельфия
4
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
2
:
Тампа-Бэй
6
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
0
:
Юта
4
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
0
:
Баффало
5
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
0
:
Флорида
4
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
1
:
Чикаго
2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
3
:
Сиэтл
1
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
6
:
Виннипег
1
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
3
:
Монреаль
1
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
6
:
Рейнджерс
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
3
:
Айлендерс
2
Кучеров снова выдал суперматч: набрал три очка и вплотную приблизился к Макдэвиду среди бомбардиров

Результативность Никиты помогла «Лайтнинг» обыграть «Ванкувер».

Хет-трик Никиты Кучерова, оформленный в предыдущем матче против «Сиэтла», позволил «Тампе» в хорошем настроении начать выездную серию. Сам россиянин за счет набранных очков обогнал идущего вторым в списке бомбардиров Нэйтана Маккиннона из «Колорадо», но канадец вскоре ответил и сравнялся с Кучеровым.

Перед игрой в Ванкувере и у Маккиннона, и у Кучерова было по 111 баллов — на четыре меньше, чем у лидера гонки за «Арт Росс Трофи» Коннора Макдэвида. Учитывая оставшуюся турнирную дистанцию, вся борьба за престижный трофей еще впереди, но потрясающая форма лидера «Тампы» давала ему очень хорошие шансы.

Сам матч против «Кэнакс» это подтвердил. С первых минут хоккеисты «Лайтнинг» завладели инициативой, но забить смогли далеко не сразу. В середине двадцатиминутки «Тампе» пришлось отрабатывать в меньшинстве после удаления Яниса Мозера, а как только составы стали равными, Джейк Гюнцель открыл счет.

Второй игровой отрезок не принес сюрпризов. «Тампа» почти в три раза перебросала соперника и прибавила в реализации моментов, что быстро сказалось на счете. Уже на первой минуте периода Даррен Рэддиш воспользовался передачами Кучерова и Энтони Чирелли, удвоив перевес «Тампы», затем его поддержал Янни Гурд, а после этого пришел черед самого Кучерова.

Никита отличился в непривычном для себя стиле, мощно бросив от синей линии. Партнеры россиянина удачно закрыли обзор голкиперу «Кэнакс» Кевину Ланкинену, который в данной ситуации оказался бессилен.

«Ванкувер», занимающий 31-е место по заброшенным шайбам в лиге, пытался сопротивляться, но особых проблем «молниям» не доставил. Хозяева смогли дважды пробить Андрея Василевского, который отразил 19 бросков, но глубина состава у «Тампы» стала тем козырем, который «Ванкувер» побить не смог.

Шайбы Чирелли и Хагеля в концовке встречи обеспечили «Тампе» спокойные последние минуты и приятный счет после финальной сирены — 2:6.

Кучеров набрал 3 (1+2) очка и не просто вышел на чистое второе место в споре лучших бомбардиров, а вплотную приблизился к Макдэвиду. У канадского супермена из «Эдмонтона» осталось 115 баллов (его «Нефтяники» проиграли «Флориде» 0:4), а у Никиты в активе теперь 114 (38+76).

Маккиннон продолжает дышать в затылок — он отстает на три очка. Совсем скоро он приедет в гости к «Вашингтону», где его ждет дуэль с капитаном «столичных» Александром Овечкиным.

Автор: Максим Замятин

Ванкувер
2:6
0:1, 1:3, 1:2
Тампа-Бэй
Хоккей, НХЛ, Неделя 22
20.03.2026, 05:00 (МСК UTC+3)
Rogers Arena, 18345 зрителей
Главные тренеры
Адам Фут
Джон Купер
Вратари
Кевин Ланкинен
Андрей Василевский
1-й период
14:37
Янис Мозер
17:37
Джейк Гюнцель
(Райан Макдона, Шарль-Эдуард Д'Астус)
2-й период
20:49
Даррен Рэддиш
(Никита Кучеров, Энтони Чирелли)
24:16
Янни Гурд
(Понтус Хольмберг, Даррен Рэддиш)
25:31
Никита Кучеров
(Энтони Чирелли, Эрик Чернак)
32:06
Лиам Эгрен
(Марко Росси, Брок Босер)
38:49
Джейк Гюнцель
3-й период
47:04
Линус Карлссон
(Марко Росси)
47:36
Энтони Чирелли
(Брэндон Хагель, Эрик Чернак)
50:35
Брэндон Хагель
(Никита Кучеров, Янис Мозер)
56:28
Теодорс Блюгерс
Статистика
Ванкувер
Тампа-Бэй
Штрафное время
2
4
Игра в большинстве
2
1
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше