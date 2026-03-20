Александр Овечкин: «Я Малкина вижу тренером. В раздевалке будет офигенная атмосфера. Я бы пошел к нему в помощники»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин на шоу FONtour НХЛ выразил мнение, что форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин мог был стать тренером.

Источник: Спортс"

Овечкин поделился мнением о Малкине в разговоре с бывшим футболистом сборной России Андреем Аршавиным и экс-нападающим «Коламбуса» Никитой Филатовым.

Никита Филатов: Малкин, сказал, что точно из него тренера не получится.

Александр Овечкин: Ну, кстати, я Малкина вижу тренером.

Андрей Аршавин: Да там игроки сойдут с ума.

Александр Овечкин: Не, ну почему? Там в раздевалке будет офигенная атмосфера. Поэтому я бы пошел к нему даже в помощники.

Андрей Аршавин: К Малкину?

Александр Овечкин: Если он будет тренером, я пойду к нему в помощники.

