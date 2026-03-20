Александр Овечкин: «Я Малкина вижу тренером. В раздевалке будет офигенная атмосфера. Я бы пошел к нему в помощники»

Овечкин поделился мнением о Малкине в разговоре с бывшим футболистом сборной России Андреем Аршавиным и экс-нападающим «Коламбуса» Никитой Филатовым.
Никита Филатов: Малкин, сказал, что точно из него тренера не получится.
Александр Овечкин: Ну, кстати, я Малкина вижу тренером.
Андрей Аршавин: Да там игроки сойдут с ума.
Александр Овечкин: Не, ну почему? Там в раздевалке будет офигенная атмосфера. Поэтому я бы пошел к нему даже в помощники.
Андрей Аршавин: К Малкину?
Александр Овечкин: Если он будет тренером, я пойду к нему в помощники.
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.