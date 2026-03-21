Шайба Ничушкина помогла «Колорадо» выйти в плей-офф НХЛ

Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
20:00
Питтсбург
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.04
X
4.30
П2
3.10
Хоккей. НХЛ
21:00
Нэшвилл
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.76
X
4.30
П2
2.23
Хоккей. НХЛ
23:00
Лос-Анджелес
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.30
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
23:00
Миннесота
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.63
X
4.16
П2
2.35
Хоккей. НХЛ
23:00
Сан-Хосе
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.42
X
4.20
П2
2.53
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
1
:
Анахайм
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
4
:
Флорида
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
1
:
Колорадо
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
2
:
Нью-Джерси
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Торонто
3
:
Каролина
4
П1
X
П2

Шайба Ничушкина помогла «Колорадо» обыграть «Чикаго» и выйти в плей-офф НХЛ.

Источник: Reuters

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. «Колорадо Эвеланш» обыграл «Чикаго Блэкхокс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Чикаго завершилась со счетом 4:1 (2:0, 0:1, 2:0) в пользу гостей, у которых отличились Мартин Нечас (14-я минута), Брок Нельсон (16), Назем Кадри (41) и Валерий Ничушкин (49). В составе проигравших шайбой отметился Уайатт Кайзер (27).

Ничушкин также отдал голевую передачу и был признан третьей звездой матча. Всего на счету российского нападающего 40 очков (15 голов + 25 передач) в 59 встречах текущего сезона.

«Колорадо» набрал 100 очков и возглавляет таблицу Центрального дивизиона, благодаря победе команда первой в текущем сезоне завоевала путевку в плей-офф. «Чикаго» (64 очка) располагается на последней, восьмой строчке в дивизионе.

В других матчах дня «Калгари Флэймз» на своей площадке обыграл «Флориду Пантерз» со счетом 4:1, передача Павла Минтюкова помогла «Анахайм Дакс» победить в гостях «Юту Маммот» (4:1).

Чикаго
1:4
0:2, 1:0, 0:2
Колорадо
Хоккей, НХЛ, Неделя 22
21.03.2026, 03:30 (МСК UTC+3)
United Center, 20539 зрителей
Главные тренеры
Джефф Блэшилл
Джаред Беднар
Вратари
Арвид Содерблум
Маккензи Блэквуд
(00:00-13:39)
Маккензи Блэквуд
(c 14:20)
1-й период
13:19
Мартин Нечас
(Валерий Ничушкин, Нэйтан Маккиннон)
14:20
Доминик Тонинато
15:22
Брок Нельсон
(Кэйл Макар, Мартин Нечас)
16:05
Джек Друри
2-й период
26:48
Вьятт Кайсер
(Райан Грин, Сэм Ринцель)
34:51
Брок Нельсон
3-й период
40:13
Райан Донато
40:36
Назем Кадри
(Нэйтан Маккиннон, Мартин Нечас)
44:00
Сэм Ринцель
48:34
Валерий Ничушкин
(Нэйтан Маккиннон)
50:05
Девон Тэйвз
50:19
Артем Левшунов
50:19
Артем Левшунов
Статистика
Чикаго
Колорадо
Штрафное время
10
6
Игра в большинстве
3
5
Голы в большинстве
0
2
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит