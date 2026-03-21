Шайба Ничушкина помогла «Колорадо» выйти в плей-офф НХЛ

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. «Колорадо Эвеланш» обыграл «Чикаго Блэкхокс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Чикаго завершилась со счетом 4:1 (2:0, 0:1, 2:0) в пользу гостей, у которых отличились Мартин Нечас (14-я минута), Брок Нельсон (16), Назем Кадри (41) и Валерий Ничушкин (49). В составе проигравших шайбой отметился Уайатт Кайзер (27).
Ничушкин также отдал голевую передачу и был признан третьей звездой матча. Всего на счету российского нападающего 40 очков (15 голов + 25 передач) в 59 встречах текущего сезона.
«Колорадо» набрал 100 очков и возглавляет таблицу Центрального дивизиона, благодаря победе команда первой в текущем сезоне завоевала путевку в плей-офф. «Чикаго» (64 очка) располагается на последней, восьмой строчке в дивизионе.
В других матчах дня «Калгари Флэймз» на своей площадке обыграл «Флориду Пантерз» со счетом 4:1, передача Павла Минтюкова помогла «Анахайм Дакс» победить в гостях «Юту Маммот» (4:1).
Джефф Блэшилл
Джаред Беднар
Арвид Содерблум
Маккензи Блэквуд
(00:00-13:39)
Маккензи Блэквуд
(c 14:20)
13:19
Мартин Нечас
(Валерий Ничушкин, Нэйтан Маккиннон)
14:20
Доминик Тонинато
15:22
Брок Нельсон
(Кэйл Макар, Мартин Нечас)
16:05
Джек Друри
26:48
Вьятт Кайсер
(Райан Грин, Сэм Ринцель)
34:51
Брок Нельсон
40:13
Райан Донато
40:36
Назем Кадри
(Нэйтан Маккиннон, Мартин Нечас)
44:00
Сэм Ринцель
48:34
Валерий Ничушкин
(Нэйтан Маккиннон)
50:05
Девон Тэйвз
50:19
Артем Левшунов
50:19
Артем Левшунов
