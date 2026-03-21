Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
20:00
Питтсбург
:
Виннипег
П1
2.04
X
4.30
П2
3.10
Хоккей. НХЛ
21:00
Нэшвилл
:
Вегас
П1
2.76
X
4.30
П2
2.23
Хоккей. НХЛ
23:00
Лос-Анджелес
:
Баффало
П1
2.55
X
4.30
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
23:00
Миннесота
:
Даллас
П1
2.65
X
4.16
П2
2.33
Хоккей. НХЛ
23:00
Сан-Хосе
:
Филадельфия
П1
2.42
X
4.20
П2
2.53
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
1
:
Анахайм
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
4
:
Флорида
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
1
:
Колорадо
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
2
:
Нью-Джерси
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Торонто
3
:
Каролина
4
П1
X
П2

Никишина признали второй звездой дня в НХЛ

Российского хоккеиста Никишина признали второй звездой дня в НХЛ.

Источник: Reuters

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Российский защитник «Каролины Харрикейнз» Александр Никишин признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте турнира.

В ночь на субботу «Каролина» обыграла «Торонто Мейпл Лифс» (4:3), Никишин отметился победным голом в овертайме.

Первой звездой дня стал нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, который отдал три голевые передачи в гостевом матче с «Чикаго Блэкхокс» (4:1) и догнал россиянина Никиту Кучерова в гонке бомбардиров текущего сезона (по 114 очков), разделив с ним второе место.

Третьей звездой признан голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Логан Томпсон, на счету которого 30 отраженных бросков в домашнем матче против «Нью-Джерси Девилз» (2:1).

Торонто
3:4
1:0, 1:3, 1:0
ОТ
Каролина
Хоккей, НХЛ, Неделя 22
21.03.2026, 02:00 (МСК UTC+3)
Scotiabank Arena, 18329 зрителей
Главные тренеры
Крэйг Беруби
Род Бриндамор
Вратари
Джозеф Уолл
(00:00-60:41)
Брэндон Бусси
(00:00-60:41)
1-й период
03:07
Оливер Экман-Ларссон
11:48
Дакота Джошуа
(Бенуа-Оливье Гру, Матиас Маччелли)
14:16
Николас Робертсон
14:39
Александр Никишин
2-й период
21:57
Брэндон Карло
21:57
Брэндон Карло
25:57
Джордан Стаал
(Сет Джарвис, Себастьян Ахо)
32:35
Эрик Робинсон
33:47
Джон Таварес
(Калле Ярнкрок, Джейк Маккейб)
36:14
Шон Уокер
37:40
К`Андре Миллер
3-й период
50:10
Истон Коуэн
53:50
Вильям Нюландер
(Матиас Маччелли)
Овертайм
60:41
Александр Никишин
(Сет Джарвис, Себастьян Ахо)
Статистика
Торонто
Каролина
Штрафное время
10
4
Игра в большинстве
2
5
Голы в большинстве
0
1
Голы в меньшинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит