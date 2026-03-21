Никишина признали второй звездой дня в НХЛ

Первой звездой дня стал нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, который отдал три голевые передачи в гостевом матче с «Чикаго Блэкхокс» (4:1) и догнал россиянина Никиту Кучерова в гонке бомбардиров текущего сезона (по 114 очков), разделив с ним второе место.