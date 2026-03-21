Никишина признали второй звездой дня в НХЛ

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Российский защитник «Каролины Харрикейнз» Александр Никишин признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте турнира.
В ночь на субботу «Каролина» обыграла «Торонто Мейпл Лифс» (4:3), Никишин отметился победным голом в овертайме.
Первой звездой дня стал нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, который отдал три голевые передачи в гостевом матче с «Чикаго Блэкхокс» (4:1) и догнал россиянина Никиту Кучерова в гонке бомбардиров текущего сезона (по 114 очков), разделив с ним второе место.
Третьей звездой признан голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Логан Томпсон, на счету которого 30 отраженных бросков в домашнем матче против «Нью-Джерси Девилз» (2:1).
Крэйг Беруби
Род Бриндамор
Джозеф Уолл
(00:00-60:41)
Брэндон Бусси
(00:00-60:41)
03:07
Оливер Экман-Ларссон
11:48
Дакота Джошуа
(Бенуа-Оливье Гру, Матиас Маччелли)
14:16
Николас Робертсон
14:39
Александр Никишин
21:57
Брэндон Карло
21:57
25:57
Джордан Стаал
(Сет Джарвис, Себастьян Ахо)
32:35
Эрик Робинсон
33:47
Джон Таварес
(Калле Ярнкрок, Джейк Маккейб)
36:14
Шон Уокер
37:40
К`Андре Миллер
50:10
Истон Коуэн
53:50
Вильям Нюландер
(Матиас Маччелли)
60:41
Александр Никишин
(Сет Джарвис, Себастьян Ахо)
