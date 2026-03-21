Капитан «Каролины» похвалил Никишина

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Защитник «Каролины Харрикейнз» Александр Никишин быстро влился в команду и хорошо себя проявляет для новичка в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), заявил капитан клуба Джордан Стаал.
В ночь на субботу «Каролина» обыграла «Торонто Мейпл Лифс» (4:3), Никишин отметился победным голом в овертайме и был признан второй звездой дня в лиге.
«Никки отлично себя проявляет, для защитника-новичка это непросто. Особенно для русского защитника-новичка, который не очень хорошо говорит по-английски. Он быстро влился в команду и показал себя с лучшей стороны. Он многому научился, причем быстро. У него мощный бросок, который может залететь в любой момент, и в этом году он много раз вносил свой вклад в игру разными способами. Дальше он будет только совершенствоваться», — приводит слова Стаала сайт НХЛ.
Никишину 24 года, он был выбран «Каролиной» на драфте 2020 года под общим 69-м номером. В текущем, дебютном для себя регулярном сезоне в лиге защитник провел 68 матчей и набрал 27 очков (10 голов + 17 передач). В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Никишин представлял московский «Спартак» и петербургский СКА.
Крэйг Беруби
Род Бриндамор
Джозеф Уолл
(00:00-60:41)
Брэндон Бусси
(00:00-60:41)
03:07
Оливер Экман-Ларссон
11:48
Дакота Джошуа
(Бенуа-Оливье Гру, Матиас Маччелли)
14:16
Николас Робертсон
14:39
Александр Никишин
21:57
Брэндон Карло
21:57
Брэндон Карло
25:57
Джордан Стаал
(Сет Джарвис, Себастьян Ахо)
32:35
Эрик Робинсон
33:47
Джон Таварес
(Калле Ярнкрок, Джейк Маккейб)
36:14
Шон Уокер
37:40
К`Андре Миллер
50:10
Истон Коуэн
53:50
Вильям Нюландер
(Матиас Маччелли)
60:41
Александр Никишин
(Сет Джарвис, Себастьян Ахо)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит