«Физически тяжело»: Овечкин заявил, что футбол сложнее хоккея

«И я понял, что просто физически для меня было очень тяжело. К этому нужно привыкнуть, понимаешь? То есть ты с самого детства начинаешь играть в футбол, ты пробежался туда-сюда, это для вас нормально. А для нас — нет, у нас отрезки», — отметил он.
В 2022 году Овечкин принимал участие в матче московского «Динамо» против медиаклуба «Амкал», бело-голубые победили со счетом 5:0, а хоккеист отличился забитым мячом за 11 минут на поле.
Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, а в 2018 году выиграл с клубом Кубок Стэнли.
В апреле 2025 года спортсмен побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги. Спортсмен также трижды становился чемпионом мира в составе сборной России.
Спенсер Карбери
Шелдон Киф
Логан Томпсон
(00:00-48:30)
Джейк Аллен
(00:00-57:56)
Логан Томпсон
(c 48:38)
Джейк Аллен
(58:17-58:25)
Джейк Аллен
(59:17-59:34)
09:36
Райан Леонард
(Брэндон Дюхейм, Тревор ван Римсдайк)
24:30
Итен Фрэнк
38:17
Том Уилсон
48:38
Джонатан Ковачевич
58:17
Алексей Протас
(Пьер-Люк Дюбуа, Том Уилсон)
59:17
Йеспер Братт
(Джек Хьюз)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит