Хоккей
Хоккей. НХЛ
2-й период
Нэшвилл
2
:
Вегас
0
Все коэффициенты
П1
1.43
X
5.30
П2
7.17
Хоккей. НХЛ
3-й период
Питтсбург
3
:
Виннипег
3
Все коэффициенты
П1
9.60
X
3.14
П2
3.90
Хоккей. НХЛ
22.03
Ванкувер
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.94
X
4.30
П2
2.13
Хоккей. НХЛ
22.03
Монреаль
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.20
П2
2.68
Хоккей. НХЛ
22.03
Оттава
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.80
П2
4.73
Хоккей. НХЛ
22.03
Детройт
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.23
П2
2.61
Хоккей. НХЛ
22.03
Эдмонтон
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.79
X
4.40
П2
2.18
Хоккей. НХЛ
не начался
Лос-Анджелес
:
Баффало
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Миннесота
:
Даллас
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Сан-Хосе
:
Филадельфия
П1
X
П2

«Физически тяжело»: Овечкин заявил, что футбол сложнее хоккея

Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в шоу на YouTube-канале FONBET признался, что считает футбол сложнее, чем хоккей.

Источник: Спорт-Экспресс

«И я понял, что просто физически для меня было очень тяжело. К этому нужно привыкнуть, понимаешь? То есть ты с самого детства начинаешь играть в футбол, ты пробежался туда-сюда, это для вас нормально. А для нас — нет, у нас отрезки», — отметил он.

В 2022 году Овечкин принимал участие в матче московского «Динамо» против медиаклуба «Амкал», бело-голубые победили со счетом 5:0, а хоккеист отличился забитым мячом за 11 минут на поле.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, а в 2018 году выиграл с клубом Кубок Стэнли.

В апреле 2025 года спортсмен побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги. Спортсмен также трижды становился чемпионом мира в составе сборной России.

Вашингтон
2:1
1:0, 0:0, 1:1
Нью-Джерси
Хоккей, НХЛ, Неделя 22
21.03.2026, 02:00 (МСК UTC+3)
Capital One Arena, 18347 зрителей
Главные тренеры
Спенсер Карбери
Шелдон Киф
Вратари
Логан Томпсон
(00:00-48:30)
Джейк Аллен
(00:00-57:56)
Логан Томпсон
(c 48:38)
Джейк Аллен
(58:17-58:25)
Джейк Аллен
(59:17-59:34)
1-й период
09:36
Райан Леонард
(Брэндон Дюхейм, Тревор ван Римсдайк)
2-й период
24:30
Итен Фрэнк
38:17
Том Уилсон
3-й период
48:38
Джонатан Ковачевич
58:17
Алексей Протас
(Пьер-Люк Дюбуа, Том Уилсон)
59:17
Йеспер Братт
(Джек Хьюз)
Статистика
Вашингтон
Нью-Джерси
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
1
2
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше