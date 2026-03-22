Шайба Панарина не помогла «Лос-Анджелесу» обыграть «Баффало» в матче НХЛ

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. «Лос-Анджелес Кингз» уступил «Баффало Сейбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в Лос-Анджелесе, завершилась победой гостей со счетом 4:1 (0:1, 1:0, 3:0). В составе победителей отличились Тейдж Томпсон (25-я минута), Сэм Кэррик (52), Расмус Далин (53) и Зак Бенсон (58). Гол хозяев на счету россиянина Артемия Панарина (11).
Для 34-летнего Панарина эта шайба стала пятой в 13 матчах за «Лос-Анджелес», также на его счету 11 результативных передач.
«Баффало» одержал четвертую победу подряд и с 94 очками идет на первом месте в Атлантическом дивизионе. «Лос-Анджелес» (72 очка) располагается на четвертом месте в Тихоокеанском дивизионе.
В другом матче шайба защитника Дмитрия Орлова не спасла «Сан-Хосе» от поражения в матче с «Филадельфией» — 1:4 (0:0, 1:1, 0:3). У «Флайерз» голевой передачей отметился Матвей Мичков.
Ди Джей Смит
Линди Рафф
Антон Форсберг
(00:00-56:42)
Укко-Пекка Луукконен
Антон Форсберг
(c 57:35)
09:53
Джек Куинн
10:48
Артемий Панарин
(Адриан Кемпе, Анже Копитар)
24:05
Тэйдж Томпсон
(Маттиас Самуэльссон, Пэйтон Кребс)
31:15
Маттиас Самуэльссон
38:05
Зак Метса
51:12
Сэм Кэррик
(Зак Метса, Зак Бенсон)
51:12
Командный штраф
52:11
Расмус Далин
(Тэйдж Томпсон, Джош Норрис)
57:35
Зак Бенсон
(Бек Маленстин, Джош Норрис)
