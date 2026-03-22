Овечкин забросил 1000 шайб в НХЛ с учетом чемпионатов и плей-офф

Гол россиянина в матче стал для него 1000-м за всю карьеру в НХЛ. Капитан «Вашингтона» забросил 923 шайбы в 1562 матчах в чемпионатах лиги и 77 шайб в 161 игре в плей-офф. Овечкин стал вторым в истории НХЛ игроком, кому удалось достичь отметки в 1000 голов за всю карьеру в лиге. Абсолютный снайперский рекорд НХЛ принадлежит канадцу Уэйну Гретцки, который оформил суммарно 1016 голов (894 шайбы в «регулярках» и 122 шайбы в плей-офф).