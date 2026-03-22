Овечкин забросил 1000 шайб в НХЛ с учетом чемпионатов и плей-офф

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин достиг отметки в 1000 голов в карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с учетом чемпионатов и плей-офф.
«Вашингтон» принимал «Колорадо Эвеланш» в рамках регулярного первенства. Овечкин отметился заброшенной шайбой.
Гол россиянина в матче стал для него 1000-м за всю карьеру в НХЛ. Капитан «Вашингтона» забросил 923 шайбы в 1562 матчах в чемпионатах лиги и 77 шайб в 161 игре в плей-офф. Овечкин стал вторым в истории НХЛ игроком, кому удалось достичь отметки в 1000 голов за всю карьеру в лиге. Абсолютный снайперский рекорд НХЛ принадлежит канадцу Уэйну Гретцки, который оформил суммарно 1016 голов (894 шайбы в «регулярках» и 122 шайбы в плей-офф).
Александру Овечкину 40 лет. Сезон-2025/26 является для россиянина 21-м в карьере в НХЛ и последним по текущему контракту с «Вашингтоном». Овечкин является лучшим снайпером в истории чемпионатов НХЛ.
Спенсер Карбери
Джаред Беднар
Логан Томпсон
(00:00-05:07)
Маккензи Блэквуд
(00:00-24:19)
Логан Томпсон
(05:23-59:59)
Маккензи Блэквуд
(24:29-61:22)
Логан Томпсон
(60:00-61:22)
03:14
Коул Хатсон
05:23
Николя Руа
11:53
Джастин Сурдиф
(Коннор Макмайкл, Мэтт Рой)
14:50
Паркер Келли
24:29
Александр Овечкин
36:17
Брент Бернс
41:05
Габриэль Ландескуг
(Мартин Нечас)
46:03
Николя Руа
(Захар Бардаков)
47:34
Джош Мэнсон
53:57
Габриэль Ландескуг
54:17
Александр Овечкин
(Дилан Строум, Коул Хатсон)
61:22
Брок Нельсон
(Мартин Нечас)
