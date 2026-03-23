Международная федерация хоккея поздравила Овечкина с тысячной шайбой в НХЛ

IIHF на совем сайте поздравила Овечкина с 1000-й шайбой в НХЛ.

Источник: Reuters

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Международная федерация хоккея (IIHF) на своем официальном сайте поздравила российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с достижением отметки в 1000 заброшенных шайб в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В воскресенье «Вашингтон» в овертайме уступил «Колорадо Эвеланш» в домашнем матче регулярного чемпионата со счетом 2:3. 40-летний Овечкин отметился заброшенной шайбой, которая стала для него 1000-й за карьеру в НХЛ с учетом плей-офф. Он стал вторым после канадца Уэйна Гретцки (1016) игроком в истории лиги, кому удалось достичь данной отметки.

«Последний гол Овечкина стал не просто очередным достижением в его легендарной карьере, а напоминанием о том, что глобальный хоккей продолжает развиваться, оставаясь при этом под влиянием нескольких по-настоящему выдающихся игроков. С 923 голами в регулярном сезоне НХЛ и 77 в плей-офф он прочно вписал свое имя в один ряд с самыми знаковыми фигурами этого вида спорта. Поздравляем Александра Овечкина с достижением отметки в 1000 голов в НХЛ, а также Уэйна Гретцки, Яромира Ягра и Горди Хоу, чье наследие продолжает задавать стандарты в мировом хоккее. На разных континентах и ​​в разные десятилетия они напоминают нам о том, что хоккей по-настоящему глобален», — говорится в заявлении IIHF.

Овечкин также является единоличным рекордсменом НХЛ по общему числу голов в регулярных чемпионатах лиги. Шайба Овечкина в матче с «Колорадо» стала для него 923-й. Предыдущий рекорд лиги принадлежал Гретцки (894 шайбы).

Вашингтон
2:3
1:0, 0:0, 1:2
ОТ
Колорадо
Хоккей, НХЛ, Неделя 22
22.03.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Capital One Arena, 18347 зрителей
Главные тренеры
Спенсер Карбери
Джаред Беднар
Вратари
Логан Томпсон
(00:00-05:07)
Маккензи Блэквуд
(00:00-24:19)
Логан Томпсон
(05:23-59:59)
Маккензи Блэквуд
(24:29-61:22)
Логан Томпсон
(60:00-61:22)
1-й период
03:14
Коул Хатсон
05:23
Николя Руа
11:53
Джастин Сурдиф
(Коннор Макмайкл, Мэтт Рой)
14:50
Паркер Келли
2-й период
24:29
Александр Овечкин
36:17
Брент Бернс
3-й период
41:05
Габриэль Ландескуг
(Мартин Нечас)
46:03
Николя Руа
(Захар Бардаков)
47:34
Джош Мэнсон
53:57
Габриэль Ландескуг
54:17
Александр Овечкин
(Дилан Строум, Коул Хатсон)
Овертайм
61:22
Брок Нельсон
(Мартин Нечас)
Статистика
Вашингтон
Колорадо
Штрафное время
4
10
Игра в большинстве
5
2
Голы в большинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
