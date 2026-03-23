Российский хоккеист Свечков подписал новый контракт с клубом НХЛ «Нэшвилл»

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нэшвилл Предаторз» объявил на своем официальном сайте о подписании нового контракта с российским нападающим Федором Свечковым.
Контракт рассчитан на два года и вступит в силу с сезона-2026/27. Среднегодовая зарплата Свечкова составит 2,5 млн долларов.
Свечкову 22 года, он сыграл 58 матчей за «Нэшвилл» в этом сезоне и набрал 13 очков (3 гола + 10 передач). Всего форвард принял участие в 110 играх на уровне НХЛ и набрал 30 результативных баллов.
Россиянин был выбран «Нэшвиллом» на драфте НХЛ 2021 года под общим 19-м номером. В составе юниорской сборной России (до 18 лет) Свечков стал серебряным призером чемпионата мира в 2021 году.
Джефф Блэшилл
Эндрю Брюнетт
Спенсер Найт
(00:00-29:54)
Юусе Сарос
(00:00-41:27)
Спенсер Найт
(30:03-61:05)
Юусе Сарос
(41:31-61:05)
15:14
Захари Л`Еро
24:34
Ник Лардис
(Тайлер Бертуцци, Алекс Власик)
26:31
Филип Форсберг
(Джонатан Маршессо)
30:03
Роман Йоси
33:57
Коннор Бедард
(Райан Грин)
35:12
Луи Кревье
41:31
Вьятт Кайсер
47:32
Коннор Бедард
49:43
Стивен Стэмкос
(Филип Форсберг, Роман Йоси)
53:58
Николас Хэг
61:05
Филип Форсберг
