От тысячи до тысячи. Овечкин должен продлить контракт с «Вашингтоном»

Когда Овечкин своим фирменным броском сравнял счет в матче НХЛ с «Колорадо», меня на мгновение посетило ощущение дежавю. В описании этого состояния говорится, что то, что происходило в прошлом, в настоящем времени объективно невозможно. Однако отметить юбилейный 1000-й гол в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) капитана «Вашингтона» было даже очень возможно, если бы все стороны и организации креативно подошли к такому событию. Но этого не случилось.
Год назад, в апреле, в хоккейной части нашей страны царила настоящая эйфория от того, что великая погоня Овечкина за Уэйном Гретцки наконец завершилась. На информационные ленты в те часы выходил один комментарий за другим в честь именинника, сам матч «Вашингтона» с «Айлендерс» после гола Овечкина был надолго приостановлен. Игрока поздравляли его семья, Гретцки, руководители лиги и «Вашингтона», партнеры по команде и соперники. После матча праздничная атмосфера перекинулась на раздевалку «Вашингтона», куда пришли в том числе и все те, кто выходил на лед. В последующие же дни пресс-служба клуба организовывала подход российских журналистов в Америке к нему. Писали, что сам Овечкин настоял на допуске российских журналистов в Америке на последние матчи «Вашингтона», обратившись в НХЛ.
Вечером 22 марта атмосфера такого праздника ощущалась, пожалуй, только в стенах вашингтонской арены. Матч на празднества не приостанавливали, на лед никто не выходил, а легендарная мама хоккеиста Татьяна Овечкина наблюдала за игрой не с трибуны, а в Москве. В российскую столицу она вернулась, поскольку ее женское баскетбольное «Динамо» сейчас играет в плей-офф, за матчами сына она следит, поэтому и поговорила со мной поздно вечером, чтобы выслушать поздравления и поделиться эмоциями. Пожалуй, в России 1000-ю шайбу отмечали громче, чем в Штатах, хоть и не так, как прошлогодний рекорд. Это все же не рекорд, а юбилейный гол.
Родное «Динамо» подождет.
С недавнего времени все больше сторонников мнения, что Овечкину стоит задержаться в НХЛ как минимум на еще один сезон. Его игру за океаном хотят видеть боельщики, причем не только в США и Канаде, но и в России. Ови — это настоящий бренд. Это высокая окупаемость при продаже свитеров с его номером и именем, это гарантированные полные трибуны. Это медийность в прессе, имя Ови в заголовках с упоминанием очередной шайбы или результативного действия в лучшей хоккейной лиге мира стопроцентно гарантирует кликабельность любому изданию. Звезды такого масштаба в России сейчас нет. В хоккее ближе всех по своей медийности к Овечкину, пожалуй, подбирается Кирилл Капризов, но он только в начале пути.
После 1000-го гола Овечкина разговоры о том, продолжать ли ему играть или нет, вспыхнут с новой силой. В соцсетях пишут как минимум про два главных достижения в НХЛ, которые ему осталось установить. Это попытка побить новый абсолютный рекорд по голам, который принадлежит Гретцки (1016)?, а также достижение 1000 голов в регулярных чемпионатах. И если побить рекорд Гретцки видится реальным, то для второй цели потребуется уж точно не менее двух сезонов подряд. До тысячи Овечкину осталось забросить 77 шайб. Чтобы это получилось, в одном из двух сезонов ему точно надо забить хотя бы 40 голов.
Естественно, Овечкину самому виднее, проддлевать контракт или нет. Но президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк считает, что если россиянин решит этого не делать, то потом может сожалеть об упущенном шансе. Теоретически Ови может повторить и побить рекорд Гретцки еще до завершения этого сезона. В плей-офф его «Вашингтон», скорее всего, не попадет, но до завершения регулярки осталось провести 11 игр. Увенчать успехом еще одну великую погоню можно, если забивать в оставшихся играх по парочке голов.
Если же не выйдет, то контракт можно продлить еще на год. А как говорил один мой коллега, можно делать это из года в год, если подсознательно держать в уме тысячу в регулярных сезонах. Если он столько забьет, достижение точно будет установлено на века. А его родное «Динамо», как говорится, подождет.
Спенсер Карбери
Джаред Беднар
Логан Томпсон
(00:00-05:07)
Маккензи Блэквуд
(00:00-24:19)
Логан Томпсон
(05:23-59:59)
Маккензи Блэквуд
(24:29-61:22)
Логан Томпсон
(60:00-61:22)
03:14
Коул Хатсон
05:23
Николя Руа
11:53
Джастин Сурдиф
(Коннор Макмайкл, Мэтт Рой)
14:50
Паркер Келли
24:29
Александр Овечкин
36:17
Брент Бернс
41:05
Габриэль Ландескуг
(Мартин Нечас)
46:03
Николя Руа
(Захар Бардаков)
47:34
Джош Мэнсон
53:57
Габриэль Ландескуг
54:17
Александр Овечкин
(Дилан Строум, Коул Хатсон)
61:22
Брок Нельсон
(Мартин Нечас)
