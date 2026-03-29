Шайба и передача Демидова помогли «Монреалю» победить «Нэшвилл» в матче НХЛ

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. «Монреаль Канадиенс» на выезде выиграл у «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча прошла в Нэшвилле и завершилась в пользу «Канадиенс» со счетом 4:1 (1:0, 3:0, 0:1). У победителей по шайбе забросили Иван Демидов (12-я минута), Оливер Капанен (24), Коул Кофилд (35) и Алекс Ньюхук (37). Единственную шайбу «Предаторз» забросил Закари Л’Эро (57).
Демидов также отметился голевой передачей на Ньюхука и был признан первой звездой встречи. На счету 20-летнего россиянина стало 56 очков (16 голов + 40 передач) в 72 матчах сезона. Демидов делит лидерство в таблице лучших бомбардиров лиги среди новичков с Беккеттом Сеннеке из «Анахайм Дакс» и Мэттью Шефером из «Нью-Йорк Айлендерс». Форвард «Нэшвилла» Федор Свечков результативными действиями не отметился.
«Монреаль» (92 очка) занимает третье место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. «Нэшвилл» (77) идет пятым в Центральном дивизионе. В следующем матче «Монреаль» в гостях сыграет с «Каролиной Харрикейнз», а «Нэшвилл» также на выезде встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг», обе встречи пройдут в ночь на 30 марта по московскому времени.
В другом матче «Каролина Харрикейнз» обыграла «Нью-Джерси Девилз» со счетом 5:2 (0:1, 3:0, 2:1), в составе «лавин» голевую передачу отдал защитник Александр Никишин, у «дьяволов» шайбу забросил Евгений Дадонов. «Миннесота Уайлд» уступила в гостях «Бостон Брюинз» со счетом 3:6 (0:2, 1:1, 2:3), несмотря на гол Кирилла Капризова.
Эндрю Брюнетт
Мартен Сан-Луи
Юусе Сарос
Джейкоб Фаулер
11:34
Иван Демидов
(Ник Сузуки)
19:44
Люк Евангелиста
23:12
Оливер Капанен
(Алекс Ньюхук, Лэйн Хатсон)
23:59
Джейк Эванс
27:46
Джейден Штрабл
34:45
Коул Кофилд
(Ник Сузуки)
36:23
Алекс Ньюхук
(Иван Демидов, Оливер Капанен)
39:35
Николас Хэг
39:35
Кайден Гуле
54:24
Джейк Эванс
56:26
Захари Л`Еро
(Райан Афко, Мэттью Вуд)
58:05
Захари Л`Еро
58:05
Захари Л`Еро
