Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.94
П2
2.60
Хоккей. КХЛ
17:00
СКА
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.85
П2
2.45
Хоккей. НХЛ
20:00
Рейнджерс
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.07
X
4.40
П2
3.10
Хоккей. КХЛ
не начался
Салават Юлаев
:
Автомобилист
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Трактор
:
Ак Барс
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Вегас
4
:
Вашингтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
7
:
Ванкувер
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
2
:
Юта
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
3
:
Филадельфия
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
2
:
Виннипег
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
1
:
Монреаль
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
5
:
Торонто
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Баффало
3
:
Сиэтл
2
П1
X
П2

Шайба и передача Демидова помогли «Монреалю» победить «Нэшвилл» в матче НХЛ

«Монреаль» победил «Нэшвилл» в матче НХЛ благодаря голу и передаче Демидова.

Источник: Reuters

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. «Монреаль Канадиенс» на выезде выиграл у «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Нэшвилле и завершилась в пользу «Канадиенс» со счетом 4:1 (1:0, 3:0, 0:1). У победителей по шайбе забросили Иван Демидов (12-я минута), Оливер Капанен (24), Коул Кофилд (35) и Алекс Ньюхук (37). Единственную шайбу «Предаторз» забросил Закари Л’Эро (57).

Демидов также отметился голевой передачей на Ньюхука и был признан первой звездой встречи. На счету 20-летнего россиянина стало 56 очков (16 голов + 40 передач) в 72 матчах сезона. Демидов делит лидерство в таблице лучших бомбардиров лиги среди новичков с Беккеттом Сеннеке из «Анахайм Дакс» и Мэттью Шефером из «Нью-Йорк Айлендерс». Форвард «Нэшвилла» Федор Свечков результативными действиями не отметился.

«Монреаль» (92 очка) занимает третье место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. «Нэшвилл» (77) идет пятым в Центральном дивизионе. В следующем матче «Монреаль» в гостях сыграет с «Каролиной Харрикейнз», а «Нэшвилл» также на выезде встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг», обе встречи пройдут в ночь на 30 марта по московскому времени.

В другом матче «Каролина Харрикейнз» обыграла «Нью-Джерси Девилз» со счетом 5:2 (0:1, 3:0, 2:1), в составе «лавин» голевую передачу отдал защитник Александр Никишин, у «дьяволов» шайбу забросил Евгений Дадонов. «Миннесота Уайлд» уступила в гостях «Бостон Брюинз» со счетом 3:6 (0:2, 1:1, 2:3), несмотря на гол Кирилла Капризова.

Нэшвилл
1:4
0:1, 0:3, 1:0
Монреаль
Хоккей, НХЛ, Неделя 23
29.03.2026, 02:00 (МСК UTC+3)
Bridgestone Arena, 17720 зрителей
Главные тренеры
Эндрю Брюнетт
Мартен Сан-Луи
Вратари
Юусе Сарос
Джейкоб Фаулер
1-й период
11:34
Иван Демидов
(Ник Сузуки)
19:44
Люк Евангелиста
2-й период
23:12
Оливер Капанен
(Алекс Ньюхук, Лэйн Хатсон)
23:59
Джейк Эванс
27:46
Джейден Штрабл
34:45
Коул Кофилд
(Ник Сузуки)
36:23
Алекс Ньюхук
(Иван Демидов, Оливер Капанен)
39:35
Николас Хэг
39:35
Кайден Гуле
3-й период
54:24
Джейк Эванс
56:26
Захари Л`Еро
(Райан Афко, Мэттью Вуд)
58:05
Захари Л`Еро
58:05
Захари Л`Еро
Статистика
Нэшвилл
Монреаль
Штрафное время
16
8
Игра в большинстве
3
2
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит