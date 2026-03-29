«Сан-Хосе» обыграл «Коламбус» благодаря дебютному дублю Чернышова в НХЛ

Чернышов впервые в карьере в НХЛ забросил больше одной шайбы за игру и был признан первой звездой встречи. Всего на счету 20-летнего россиянина стало 14 очков (5 голов + 9 передач) в 19 матчах его дебютного сезона в лиге. Также в составе «Шаркс» голевой передачей отметился защитник Дмитрий Орлов. У «Коламбуса» ассист на свой счет записал защитник Иван Проворов, форвард Кирилл Марченко не отметился результативными действиями.