Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо
:
Северсталь
Хоккей. КХЛ
17:00
СКА
:
ЦСКА
Хоккей. НХЛ
20:00
Рейнджерс
:
Флорида
Хоккей. КХЛ
не начался
Салават Юлаев
:
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
не начался
Трактор
:
Ак Барс
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Вегас
4
:
Вашингтон
5
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
7
:
Ванкувер
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
2
:
Юта
6
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
3
:
Филадельфия
5
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
2
:
Виннипег
4
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
1
:
Монреаль
4
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
5
:
Торонто
1
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Баффало
3
:
Сиэтл
2
«Сан-Хосе» обыграл «Коламбус» благодаря дебютному дублю Чернышова в НХЛ

«Сан-Хосе» обыграл «Коламбус» благодаря первому дублю Игоря Чернышова в НХЛ.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. «Сан-Хосе Шаркс» на выезде выиграл у «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Коламбусе завершилась со счетом 3:2 (1:1, 0:1, 2:0) в пользу гостей. В составе «Шаркс» дубль оформил Игорь Чернышов (18-я и 59-я минуты), еще один гол в активе Маклина Селебрини (41). У «Коламбуса» по шайбе забросили Дентон Матейчук (1) и Коул Силлинджер (8).

Чернышов впервые в карьере в НХЛ забросил больше одной шайбы за игру и был признан первой звездой встречи. Всего на счету 20-летнего россиянина стало 14 очков (5 голов + 9 передач) в 19 матчах его дебютного сезона в лиге. Также в составе «Шаркс» голевой передачей отметился защитник Дмитрий Орлов. У «Коламбуса» ассист на свой счет записал защитник Иван Проворов, форвард Кирилл Марченко не отметился результативными действиями.

Российский нападающий Дмитрий Воронков получил травму в начале второго периода, после того как заблокировал бросок защитника «Шаркс» Марио Ферраро, и не смог продолжить игру.

«Сан-Хосе» (73 очка), прервавший серию из шести поражений, занимает шестое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона. «Коламбус» (87) располагается на четвертой строчке в Столичном дивизионе. В следующем матче «Коламбус» в ночь на 30 марта по московскому времени примет «Бостон Брюинз», а «Сан-Хосе» сутки спустя дома сыграет с «Сент-Луис Блюз».

В другом матче «Колорадо Эвеланш» дома уступил «Виннипег Джетс» со счетом 2:4 (1:1, 1:1, 0:2), в составе «лавин» ассист оформил Валерий Ничушкин. «Сент-Луиз» дома благодаря ассисту Павла Бучневича обыграл «Торонто Мейпл Лифс» со счетом 5:1 (0:0, 2:0, 3:1). «Филадельфия Флайерз» на выезде обыграла «Детройт Ред Уингз» со счетом 5:3 (1:0, 2:0, 2:3), голевую передачу у «летчиков» отдал Матвей Мичков.

Результаты других матчей:

  • «Питтсбург Пингвинз» — «Даллас Старз» — 3:6 (1:0, 1:4, 1:2);
  • «Баффало Сейбрз» — «Сиэтл Кракен» — 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 2:0).

Коламбус
2:3
1:1, 1:0, 0:2
Сан-Хосе
Хоккей, НХЛ, Неделя 23
29.03.2026, 00:00 (МСК UTC+3)
Nationwide Arena, 18874 зрителя
Главные тренеры
Рик Боунесс
Райан Варсофски
Вратари
Элвис Мерзликинс
(00:00-59:10)
Алекс Неделькович
(00:00-22:40)
Алекс Неделькович
(23:05-40:50)
Алекс Неделькович
(c 40:54)
1-й период
00:31
Дентон Матейчук
(Адам Фантилли)
17:17
Игорь Чернышов
(Уилл Смит)
2-й период
23:05
Бун Дженнер
32:09
Коул Силлинджер
(Иван Проворов)
34:45
Зак Остапчук
3-й период
40:54
Чарли Койл
40:57
Маклин Селебрини
(Дмитрий Орлов, Александр Веннберг)
58:35
Игорь Чернышов
(Уилл Смит, Маклин Селебрини)
Статистика
Коламбус
Сан-Хосе
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
1
2
Голы в большинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит