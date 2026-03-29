Ассистентский покер Сергачева помог «Юте» обыграть «Лос-Анджелес» в матче НХЛ

ВАШИНГТОН, 29 марта. /ТАСС/. Российский защитник «Юты» Михаил Сергачев отметился четырьмя результативными передачами в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Лос-Анджелеса».
Встреча завершилась со счетом 6:2 в пользу «Юты». Автором победного гола стал американский защитник Логан Кули, в качестве одного из ассистентов выступил Сергачев. Россиянина признали первой звездой по итогам матча.
Сергачев во второй раз набрал 4 очка за матч в НХЛ. Прежде ему такое удавалось в ноябре 2022 года в домашней игре против «Вашингтона» (6:3) в составе «Тампы». Тогда россиянин оформил дубль и сделал две передачи, все результативные действия пришлись на первый период. В нынешнем сезоне на счету Сергачева 53 очка (10 голов + 43 передачи) в 70 матчах регулярного чемпионата. Он является самым результативным российским защитником.
«Юта» занимает 4-е место в турнирной таблице Центрального дивизиона с 82 очками после 74 матчей. «Лос-Анджелес» располагается на 4-й позиции Тихоокеанского дивизиона, имея в активе 76 очков по итогам 73 проведенных игр. В следующем матче «Юта» в ночь на 3 апреля по московскому времени сыграет в гостях против «Сиэтла», «Лос-Анджелес» днем ранее примет «Сент-Луис».
В других матчах игрового дня «Колорадо» на своем льду проиграл «Виннипегу» (2:4), «Сент-Луис» дома победил «Торонто» (5:1), «Калгари» в родных стенах оказался сильнее «Ванкувера» (7:3), «Филадельфия» в гостях одолела «Детройт» (5:3). Российские нападающие Валерий Ничушкин («Колорадо»), Павел Бучневич («Сент-Луис») и Матвей Гридин («Калгари») сделали по результативной передаче. «Даллас» на выезде обыграл «Питтсбург» (6:3), из-за травмы третью игру подряд пропустил российский форвард Евгений Малкин.
Ранее ТАСС сообщал, что Александр Овечкин вышел на чистое 15-е место по количеству матчей в регулярных чемпионатах НХЛ.
Ди Джей Смит
Андре Туриньи
Дарси Кемпер
(00:00-39:58)
Карел Веймелка
Антон Форсберг
(40:00-53:27)
Антон Форсберг
(c 53:53)
02:31
Александр Керфут
(Джон Марино)
16:33
Логан Кули
(Дилан Гюнтер, Михаил Сергачев)
17:51
Анже Копитар
(Адриан Кемпе, Джоэль Эдмундсон)
18:50
Анже Копитар
19:51
Логан Кули
(Клэйтон Келлер, Михаил Сергачев)
27:40
Джек Макбэйн
30:21
Дилан Гюнтер
32:37
Александр Керфут
(Иэн Коул)
36:04
Скотт Лотон
36:17
Ник Шмальц
(Клэйтон Келлер, Михаил Сергачев)
44:34
Адриан Кемпе
48:27
Джоэль Эдмундсон
53:53
Джек Макбэйн
(Йон Петерка, Михаил Сергачев)
