Ассистентский покер Сергачева помог «Юте» обыграть «Лос-Анджелес» в матче НХЛ

Российский защитник второй раз в карьере набрал 4 очка за игру.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 29 марта. /ТАСС/. Российский защитник «Юты» Михаил Сергачев отметился четырьмя результативными передачами в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Лос-Анджелеса».

Встреча завершилась со счетом 6:2 в пользу «Юты». Автором победного гола стал американский защитник Логан Кули, в качестве одного из ассистентов выступил Сергачев. Россиянина признали первой звездой по итогам матча.

Сергачев во второй раз набрал 4 очка за матч в НХЛ. Прежде ему такое удавалось в ноябре 2022 года в домашней игре против «Вашингтона» (6:3) в составе «Тампы». Тогда россиянин оформил дубль и сделал две передачи, все результативные действия пришлись на первый период. В нынешнем сезоне на счету Сергачева 53 очка (10 голов + 43 передачи) в 70 матчах регулярного чемпионата. Он является самым результативным российским защитником.

«Юта» занимает 4-е место в турнирной таблице Центрального дивизиона с 82 очками после 74 матчей. «Лос-Анджелес» располагается на 4-й позиции Тихоокеанского дивизиона, имея в активе 76 очков по итогам 73 проведенных игр. В следующем матче «Юта» в ночь на 3 апреля по московскому времени сыграет в гостях против «Сиэтла», «Лос-Анджелес» днем ранее примет «Сент-Луис».

В других матчах игрового дня «Колорадо» на своем льду проиграл «Виннипегу» (2:4), «Сент-Луис» дома победил «Торонто» (5:1), «Калгари» в родных стенах оказался сильнее «Ванкувера» (7:3), «Филадельфия» в гостях одолела «Детройт» (5:3). Российские нападающие Валерий Ничушкин («Колорадо»), Павел Бучневич («Сент-Луис») и Матвей Гридин («Калгари») сделали по результативной передаче. «Даллас» на выезде обыграл «Питтсбург» (6:3), из-за травмы третью игру подряд пропустил российский форвард Евгений Малкин.

Ранее ТАСС сообщал, что Александр Овечкин вышел на чистое 15-е место по количеству матчей в регулярных чемпионатах НХЛ.

Лос-Анджелес
2:6
1:3, 0:2, 1:1
Юта
Хоккей, НХЛ, Неделя 23
29.03.2026, 04:00 (МСК UTC+3)
Crypto.cоm Arena, 18145 зрителей
Главные тренеры
Ди Джей Смит
Андре Туриньи
Вратари
Дарси Кемпер
(00:00-39:58)
Карел Веймелка
Антон Форсберг
(40:00-53:27)
Антон Форсберг
(c 53:53)
1-й период
02:31
Александр Керфут
(Джон Марино)
16:33
Логан Кули
(Дилан Гюнтер, Михаил Сергачев)
17:51
Анже Копитар
(Адриан Кемпе, Джоэль Эдмундсон)
18:50
Анже Копитар
19:51
Логан Кули
(Клэйтон Келлер, Михаил Сергачев)
2-й период
27:40
Джек Макбэйн
30:21
Дилан Гюнтер
32:37
Александр Керфут
(Иэн Коул)
36:04
Скотт Лотон
36:17
Ник Шмальц
(Клэйтон Келлер, Михаил Сергачев)
3-й период
44:34
Адриан Кемпе
48:27
Джоэль Эдмундсон
53:53
Джек Макбэйн
(Йон Петерка, Михаил Сергачев)
Статистика
Лос-Анджелес
Юта
Штрафное время
6
4
Игра в большинстве
2
3
Голы в большинстве
0
2
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Узнать больше по теме
Биография Евгения Малкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Евгений Малкин на протяжении всей своей заокеанской карьеры восхищал болельщиков в НХЛ и оставался главной силой в атаке «Питтсбурга». В новом сезоне от ветерана всё также ждут подвигов на острие атаки «пингвинов». Биография спортсмена — это почти 20 лет стабильности на льду и за его пределами.
Читать дальше