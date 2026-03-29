Ассистентский покер Сергачева помог «Юте» обыграть «Лос-Анджелес» в матче НХЛ

Сергачев во второй раз набрал 4 очка за матч в НХЛ. Прежде ему такое удавалось в ноябре 2022 года в домашней игре против «Вашингтона» (6:3) в составе «Тампы». Тогда россиянин оформил дубль и сделал две передачи, все результативные действия пришлись на первый период. В нынешнем сезоне на счету Сергачева 53 очка (10 голов + 43 передачи) в 70 матчах регулярного чемпионата. Он является самым результативным российским защитником.