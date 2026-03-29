Защитника «Юты» Сергачева признали второй звездой дня в НХЛ

ВАШИНГТОН, 29 марта. /ТАСС/. Российский защитник «Юты» Михаил Сергачев признан второй звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщила пресс-служба турнира.
В гостевом матче против «Лос-Анджелеса» (6:2) на счету Сергачева четыре результативные передачи. В том числе россиянин выступил ассистентом в эпизоде с победным голом.
Первой звездой стал канадский нападающий «Филадельфии» Оуэн Типпетт, который оформил хет-трик и сделал результативный пас в выездной встрече с «Детройтом» (5:3). Третьей звездой признали канадского форварда «Эдмонтона» Коннора Макдэвида, завершившего домашнюю игру против «Анахайма» (4:2) с голом и двумя передачами.
Ди Джей Смит
Андре Туриньи
Дарси Кемпер
(00:00-39:58)
Карел Веймелка
Антон Форсберг
(40:00-53:27)
Антон Форсберг
(c 53:53)
02:31
Александр Керфут
(Джон Марино)
16:33
Логан Кули
(Дилан Гюнтер, Михаил Сергачев)
17:51
Анже Копитар
(Адриан Кемпе, Джоэль Эдмундсон)
18:50
Анже Копитар
19:51
Логан Кули
(Клэйтон Келлер, Михаил Сергачев)
27:40
Джек Макбэйн
30:21
Дилан Гюнтер
32:37
Александр Керфут
(Иэн Коул)
36:04
Скотт Лотон
36:17
Ник Шмальц
(Клэйтон Келлер, Михаил Сергачев)
44:34
Адриан Кемпе
48:27
Джоэль Эдмундсон
53:53
Джек Макбэйн
(Йон Петерка, Михаил Сергачев)
