Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
не начался
Нью-Джерси
:
Чикаго
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Филадельфия
:
Даллас
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
3
:
Флорида
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Торпедо
3
:
Северсталь
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
2
:
ЦСКА
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Трактор
2
:
Ак Барс
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
5
:
Автомобилист
2
П1
X
П2

Торторелла возглавил «Вегас Голден Найтс»

Торторелла сменил Кэссиди на посту главного тренера клуба НХЛ «Вегас».

Источник: AP 2024

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» на официальном сайте объявил об отставке канадца Брюса Кэссиди с поста главного тренера.

Кэссиди 60 лет. Он работал в клубе с 2022 года и в своем первом сезоне в качестве главного тренера привел «Вегас» к Кубку Стэнли, который стал первым как для команды, так и для самого специалиста.

Новым главным тренером «Вегаса» стал американец Джон Торторелла, который ранее возглавлял «Нью-Йорк Рейнджерс», «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Ванкувер Кэнакс», «Коламбус Блю Джекетс», «Филадельфию Флайерз». С «Тампой» Торторелла взял Кубок Стэнли в 2004 году, его дважды признавали лучшим тренером по итогам регулярного чемпионата (2004, 2017).

«Вегас» идет на третьем месте в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона Западной конференции, набрав 80 очков за 74 матча. Клуб из Лас-Вегаса проиграл три последние встречи регулярного чемпионата.

Хоккей. НХЛ
31.03
Вегас
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
1.55
X
5.00
П2
5.23