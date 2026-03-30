Торторелла возглавил «Вегас Голден Найтс»

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» на официальном сайте объявил об отставке канадца Брюса Кэссиди с поста главного тренера.
Кэссиди 60 лет. Он работал в клубе с 2022 года и в своем первом сезоне в качестве главного тренера привел «Вегас» к Кубку Стэнли, который стал первым как для команды, так и для самого специалиста.
Новым главным тренером «Вегаса» стал американец Джон Торторелла, который ранее возглавлял «Нью-Йорк Рейнджерс», «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Ванкувер Кэнакс», «Коламбус Блю Джекетс», «Филадельфию Флайерз». С «Тампой» Торторелла взял Кубок Стэнли в 2004 году, его дважды признавали лучшим тренером по итогам регулярного чемпионата (2004, 2017).
«Вегас» идет на третьем месте в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона Западной конференции, набрав 80 очков за 74 матча. Клуб из Лас-Вегаса проиграл три последние встречи регулярного чемпионата.