Передача Демидова помогла «Монреалю» победить в матче НХЛ

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. «Монреаль Канадиенс» обыграл «Каролину Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Роли завершилась со счетом 3:1 (0:1, 3:0, 0:0) в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Ник Сузуки (27-я и 40-я минуты), также отличился Коул Кофилд (38). У хозяев шайбой отметился россиянин Андрей Свечников (9).
Российский нападающий «Монреаля» Иван Демидов отдал голевую передачу, теперь на его счету в текущем сезоне 57 очков (16 голов + 41 передача) в 73 играх. Он лидирует в списке лучших бомбардиров НХЛ среди новичков. У Свечникова 62 (26+36) очка в 73 матчах.
«Монреаль», набравший 94 очка, занимает третье место в таблице Атлантического дивизиона, «Каролина» возглавляет Столичный дивизион с 98 очками.
Род Бриндамор
Мартен Сан-Луи
Фредерик Андерсен
(00:00-56:41)
Якуб Добеш
07:52
Кайден Гуле
08:37
Андрей Свечников
(Сет Джарвис, Себастьян Ахо)
14:43
Николай Элерс
26:18
Ник Сузуки
(Коул Кофилд, Лэйн Хатсон)
32:34
Командный штраф
37:32
Коул Кофилд
(Ник Сузуки, Лэйн Хатсон)
39:45
Эрик Робинсон
39:53
Ник Сузуки
(Юрай Слафковски, Иван Демидов)
40:29
Ник Сузуки
45:16
Андрей Свечников
53:43
Командный штраф
