Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Металлург Мг
4.40
4.23
1.75
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
Локомотив
3.80
4.10
1.90
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Динамо Мн
3.05
3.89
2.19
Хоккей. КХЛ
19:30
Нефтехимик
:
Авангард
4.04
3.95
1.85
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
5
:
Чикаго
3
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
2
:
Даллас
1
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
1
:
Монреаль
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Коламбус
3
:
Бостон
4
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
3
:
Нэшвилл
2
Передача Демидова помогла «Монреалю» победить в матче НХЛ

Передача Демидова принесла «Монреалю» победу над «Каролиной» в матче НХЛ.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. «Монреаль Канадиенс» обыграл «Каролину Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Роли завершилась со счетом 3:1 (0:1, 3:0, 0:0) в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Ник Сузуки (27-я и 40-я минуты), также отличился Коул Кофилд (38). У хозяев шайбой отметился россиянин Андрей Свечников (9).

Российский нападающий «Монреаля» Иван Демидов отдал голевую передачу, теперь на его счету в текущем сезоне 57 очков (16 голов + 41 передача) в 73 играх. Он лидирует в списке лучших бомбардиров НХЛ среди новичков. У Свечникова 62 (26+36) очка в 73 матчах.

«Монреаль», набравший 94 очка, занимает третье место в таблице Атлантического дивизиона, «Каролина» возглавляет Столичный дивизион с 98 очками.

Каролина
1:3
1:0, 0:3, 0:0
Монреаль
Хоккей, НХЛ, Неделя 24
30.03.2026, 00:05 (МСК UTC+3)
Lenovo Center, 18551 зритель
Главные тренеры
Род Бриндамор
Мартен Сан-Луи
Вратари
Фредерик Андерсен
(00:00-56:41)
Якуб Добеш
1-й период
07:52
Кайден Гуле
08:37
Андрей Свечников
(Сет Джарвис, Себастьян Ахо)
14:43
Николай Элерс
2-й период
26:18
Ник Сузуки
(Коул Кофилд, Лэйн Хатсон)
32:34
Командный штраф
37:32
Коул Кофилд
(Ник Сузуки, Лэйн Хатсон)
39:45
Эрик Робинсон
39:53
Ник Сузуки
(Юрай Слафковски, Иван Демидов)
3-й период
40:29
Ник Сузуки
45:16
Андрей Свечников
53:43
Командный штраф
Статистика
Каролина
Монреаль
Штрафное время
8
6
Игра в большинстве
3
4
Голы в большинстве
1
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит