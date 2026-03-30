Малкин вернулся к тренировкам после травмы

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин вернулся к тренировкам после повреждения, сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Выбывший из-за травмы верхней части тела Малкин пропустил три игры. В воскресенье 39-летний россиянин вернулся на лед вместе с пропустившим один матч из-за травмы Сидни Кросби. Оба игрока принимали полноценное участие в тренировке.
Малкин в текущем регулярном чемпионате сыграл за «Питтсбург» 50 матчей и набрал 52 очка (15 голов + 37 передач). Контракт Малкина истекает летом 2026 года. В нынешнем сезоне россиянин получал травмы в начале декабря 2025 года, а также в конце января.
Биография Евгения Малкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Евгений Малкин на протяжении всей своей заокеанской карьеры восхищал болельщиков в НХЛ и оставался главной силой в атаке «Питтсбурга». В новом сезоне от ветерана всё также ждут подвигов на острие атаки «пингвинов». Биография спортсмена — это почти 20 лет стабильности на льду и за его пределами.