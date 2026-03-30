«Вегас» уволил тренера в конце регулярки. Спасать сезон будет Торторелла

За восемь матчей до конца регулярного чемпионата «Вегас» не обеспечил себе место в плей-офф. «Рыцари» занимают третье место в плотном Тихоокеанском дивизионе. В теории они могут как обогнать лидирующий «Анахайм», так и пропустить вперед предводимый Артемием Панариным «Лос-Анджелес», «Сиэтл» или «Сан-Хосе», у которых есть матчи в запасе.
Вторую половину марта «Вегас» провалил вчистую: шесть поражений в семи играх и единственная победа над «Далласом». Такое положение не устроило руководство, и в самой концовке регулярки клуб решился на тренерскую рокировку.
Неожиданно для многих свой пост покинул Брюс Кэссиди. Канадец возглавлял «Вегас» с 2022 года и привел его к Кубку Стэнли. Его хоккей — прямолинейный, с акцентом на скорость, простоту, агрессивный форчек и вертикальное движение «север — юг» — не всегда выглядел эстетично, но работал относительно стабильно. Руководство пошло на смелое решение — Кэссиди заменил Джон Торторелла.
Без клубной практики опытный тренер оставался больше года — с 27 марта 2025-го, когда от него отказалась «Филадельфия». Это, впрочем, не помешало ему войти в штаб сборной США на Олимпиаде и выиграть золото.
Сам факт смены тренера еще можно объяснить — в игре «Вегаса» накопились проблемы. Но момент выбран максимально неудачно.
Кэссиди провел в организации не один сезон и готовил команду к плей-офф — логичнее было доверить решающий отрезок именно ему. Уже после завершения кубковой части стоило разбираться с результатами. Перестановка выглядит максимально неуважительной к тренеру, который сделал франшизу чемпионской.
Несмотря на мартовский кризис, к «Вегасу» продолжали относиться серьезно: в НХЛ совсем необязательно занимать высокое место в регулярке, чтобы далеко пройти в плей-офф. Крепкий состав «рыцарей» по-прежнему выглядит оптимально сбалансированным для борьбы за Кубок Стэнли.
Торторелла в буквальном смысле призван спасти сезон. На короткой дистанции его взрывной характер и богатый опыт могут оказаться полезными. В плей-офф, куда «Вегас» обязан выходить, команда будет объединена одной целью. Игроки, особенно возрастные, могут не принять нового тренера, но борьба за Кубок Стэнли важнее личных эмоций. Возможно, именно на это и рассчитывают в «Голден Найтс», выводя хоккеистов из зоны комфорта. Этому составу действительно нужен жесткий и требовательный коуч.
В то же время Торторелла — тренер старой школы: еще по «Филадельфии» было заметно, что его базовые идеи устаревают и не соответствуют требованиям современного хоккея. Делать на него ставку в долгосрочной перспективе рискованно. Впрочем, если он даст результат уже в этом плей-офф, у руководства не останется сомнений — контракт, пока рассчитанный до конца сезона, можно продлить.
Однако более вероятным выглядит сценарий, при котором Торторелла станет временным решением, а летом клуб найдет нового тренера для перезагрузки. Возможности «Вегаса» не позволят уйти в полноценный ребилд и отказаться от борьбы за Кубок Стэнли.