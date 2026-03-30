«Вегас» уволил тренера в конце регулярки. Спасать сезон будет Торторелла

В то же время Торторелла — тренер старой школы: еще по «Филадельфии» было заметно, что его базовые идеи устаревают и не соответствуют требованиям современного хоккея. Делать на него ставку в долгосрочной перспективе рискованно. Впрочем, если он даст результат уже в этом плей-офф, у руководства не останется сомнений — контракт, пока рассчитанный до конца сезона, можно продлить.