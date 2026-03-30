Белорусский защитник «Чикаго» Левшунов сломал руку в матче с «Айлендерс» и выбыл до конца сезона

Точные сроки восстановления 20-летнего белоруса не сообщаются.
В этом сезоне второй номер драфта-2024 набрал 24 (2+22) очка в 68 матчах при среднем игровом времени 19.35 и худшим показателем полезности в регулярке НХЛ — «-41».
Хоккей, НХЛ, Неделя 23
25.03.2026, 02:00 (МСК UTC+3)
UBS Arena, 17255 зрителей
Главные тренеры
Патрик Руа
Джефф Блэшилл
Вратари
Давид Риттих
(00:00-20:00)
Арвид Содерблум
Илья Сорокин
(20:00-57:46)
1-й период
00:49
Андерс Ли
(Бо Хорват, Мэттью Шефер)
12:46
Ник Лардис
(Тайлер Бертуцци, Фрэнк Назар)
14:55
Адам Пелек
18:06
Илья Михеев
(Антон Фронделл)
19:31
Тайлер Бертуцци
(Ник Лардис, Алекс Власик)
2-й период
26:02
Фрэнк Назар
(Ник Лардис)
29:00
Адам Пелек
37:54
Тайлер Бертуцци
3-й период
48:45
Симон Хольмстрем
(Скотт Мэйфилд)
56:37
Калум Ритчи
(Мэтью Барзал, Карсон Соуси)
59:33
Райан Донато
Статистика
Айлендерс
Чикаго
Штрафное время
4
4
Игра в большинстве
2
2
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит