Мы в соцсетях
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
19:30
Северсталь
:
Торпедо
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
:
Трактор
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
СКА
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Анахайм
4
:
Торонто
5
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
4
:
Ванкувер
2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
5
:
Сент-Луис
4
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
9
:
Калгари
2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
3
:
Питтсбург
8
Проваливший сезон клуб НХЛ «Торонто» отправил в отставку генменеджера

«Торонто» завершил сотрудничество с генеральным менеджером Треливингом.

Источник: Reuters

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. «Торонто Мейпл Лифс» завершил сотрудничество с генеральным менеджером клуба Брэдом Треливингом, сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«В течение всего этого сезона проводился глубокий анализ как текущего состояния организации, так и необходимого направления для достижения конечной цели — завоевания Кубка Стэнли для города. Брэд Треливинг — человек, к которому мы все испытываем глубокое уважение и признательность — и как к хоккейному руководителю, и как к личности, но было решено, что клубу необходимо наметить новый курс под другим руководством», — сказал президент клуба Кит Пелли.

Треливингу 56 лет, этот сезон был для него третьим в «Торонто», где он сменил в должности Кайла Дубаса в мае 2023 года. Ранее на протяжении девяти сезонов он работал на аналогичном посту в «Калгари Флэймз».

«Торонто» за семь игр до конца регулярного чемпионата располагается на предпоследнем, седьмом месте в таблице Атлантического дивизиона, набрав 77 очков в 75 матчах.

Анахайм
4:5
2:1, 1:0, 1:3
ОТ
Торонто
Хоккей, НХЛ, Неделя 24
31.03.2026, 05:00 (МСК UTC+3)
Honda Center, 15375 зрителей
Главные тренеры
Джоэль Кенневилль
Крэйг Беруби
Вратари
Вилле Хуссо
Энтони Столарц
1-й период
00:03
Радко Гудас
00:03
Макс Доми
01:16
Джейк Маккейб
01:16
Мэттью Найз
06:43
Лео Карлссон
(Трой Терри, Олен Зеллвегер)
08:56
Павел Минтюков
08:56
Истон Коуэн
08:56
Вильям Нюландер
09:46
Каттер Готье
(Крис Крайдер, Микаэль Гранлунд)
13:31
Джеффри Вьел
14:18
Джон Таварес
(Оливер Экман-Ларссон, Вильям Нюландер)
2-й период
22:49
Майкл Пеццетта
22:49
Майкл Пеццетта
22:49
Майкл Пеццетта
29:04
Павел Минтюков
29:04
Макс Доми
30:30
Радко Гудас
30:30
Радко Гудас
30:30
Джейк Маккейб
30:30
Джейк Маккейб
30:30
Джейк Маккейб
31:07
Лео Карлссон
31:33
Джон Карлсон
(Джексон Лакомб, Бекетт Сенекке)
34:13
Крис Крайдер
3-й период
46:20
Райан Пелинг
46:55
Мэттью Найз
(Вильям Нюландер, Оливер Экман-Ларссон)
50:14
Вильям Нюландер
(Истон Коуэн)
54:46
Командный штраф
57:00
Морган Райлли
(Джон Таварес, Вильям Нюландер)
58:21
Лео Карлссон
(Джейкоб Труба, Джексон Лакомб)
Овертайм
64:55
Джон Таварес
(Морган Райлли, Истон Коуэн)
Статистика
Анахайм
Торонто
Штрафное время
32
61
Игра в большинстве
6
5
Голы в большинстве
2
2
Голы в меньшинстве
1
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит