Проваливший сезон клуб НХЛ «Торонто» отправил в отставку генменеджера

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. «Торонто Мейпл Лифс» завершил сотрудничество с генеральным менеджером клуба Брэдом Треливингом, сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«В течение всего этого сезона проводился глубокий анализ как текущего состояния организации, так и необходимого направления для достижения конечной цели — завоевания Кубка Стэнли для города. Брэд Треливинг — человек, к которому мы все испытываем глубокое уважение и признательность — и как к хоккейному руководителю, и как к личности, но было решено, что клубу необходимо наметить новый курс под другим руководством», — сказал президент клуба Кит Пелли.
Треливингу 56 лет, этот сезон был для него третьим в «Торонто», где он сменил в должности Кайла Дубаса в мае 2023 года. Ранее на протяжении девяти сезонов он работал на аналогичном посту в «Калгари Флэймз».
«Торонто» за семь игр до конца регулярного чемпионата располагается на предпоследнем, седьмом месте в таблице Атлантического дивизиона, набрав 77 очков в 75 матчах.
