Чемпион НХЛ последних двух сезонов «Флорида» не вышел в плей-офф

ВАШИНГТОН, 5 апреля. /ТАСС/. Победитель последних двух розыгрышей Кубка Стэнли «Флорида» лишился шансов на выход в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) текущего сезона.
В ночь на воскресенье по московскому времени «Флорида» в гостях со счетом 4:9 уступила «Питтсбургу» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Команда занимает последнее, восьмое место в Атлантическом дивизионе с 77 очками после 76 матчей. Команда лишилась шансов на попадание в плей-офф, до конца регулярного чемпионата «Флорида» проведет еще 6 игр.
Впервые с 2015 года действующий обладатель Кубка Стэнли не смог пробиться в плей-офф для защиты титула. В сезоне-2014/15 в розыгрыше трофея не сумел принять участие «Лос-Анджелес».
«Флорида» выиграла Кубок Стэнли в 2024 и 2025 годах. В составе команды выступают российские вратари Сергей Бобровский и Даниил Тарасов, а также защитник Дмитрий Куликов.
Дэн Мьюз
Пол Морис
Артур Шилов
Сергей Бобровский
(00:00-29:53)
Даниил Тарасов
(c 29:53)
00:20
Ноэль Аччиари
(Элмер Содерблум, Эрик Карлссон)
04:12
Майк Беннинг
05:06
Эрик Карлссон
(Егор Чинахов, Сидни Кросби)
07:10
Эй Джей Грир
(Коул Рейнхардт, Густав Форслинг)
14:31
Сет Джонс
(Коул Швиндт)
21:51
Энтони Манта
24:26
Донован Себранго
25:51
Евгений Малкин
(Сидни Кросби, Эрик Карлссон)
28:27
Евгений Малкин
(Рикард Ракелль, Томас Новак)
29:53
Элмер Содерблум
(Коннор Девар)
35:05
Коннор Клифтон
35:05
Люк Канин
35:54
Эту Луостаринен
37:48
Рикард Ракелль
(Эрик Карлссон, Евгений Малкин)
38:07
Райан Ши
(Самуэль Жирар, Энтони Манта)
43:30
Евгений Малкин
48:02
Ноа Грегор
(Сэм Беннетт, Мэттью Ткачак)
50:46
Маки Самоскевич
(Эй Джей Грир)
