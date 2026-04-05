Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
2-й период
Колорадо
2
:
Сент-Луис
2
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.17
П2
3.55
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
0
:
Нью-Джерси
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
8
:
Вашингтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
2
:
Бостон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
5
:
Флорида
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
4
:
Миннесота
5
П1
X
П2

Чемпион НХЛ последних двух сезонов «Флорида» не вышел в плей-офф

Действующий чемпион не пробился в розыгрыш Кубка Стэнли впервые с 2015 года.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 5 апреля. /ТАСС/. Победитель последних двух розыгрышей Кубка Стэнли «Флорида» лишился шансов на выход в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) текущего сезона.

В ночь на воскресенье по московскому времени «Флорида» в гостях со счетом 4:9 уступила «Питтсбургу» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Команда занимает последнее, восьмое место в Атлантическом дивизионе с 77 очками после 76 матчей. Команда лишилась шансов на попадание в плей-офф, до конца регулярного чемпионата «Флорида» проведет еще 6 игр.

Впервые с 2015 года действующий обладатель Кубка Стэнли не смог пробиться в плей-офф для защиты титула. В сезоне-2014/15 в розыгрыше трофея не сумел принять участие «Лос-Анджелес».

«Флорида» выиграла Кубок Стэнли в 2024 и 2025 годах. В составе команды выступают российские вратари Сергей Бобровский и Даниил Тарасов, а также защитник Дмитрий Куликов.

Питтсбург
9:4
2:2, 6:0, 1:2
Флорида
Хоккей, НХЛ, Неделя 24
4.04.2026, 23:59 (МСК UTC+3)
PPG Paints Arena, 18336 зрителей
Главные тренеры
Дэн Мьюз
Пол Морис
Вратари
Артур Шилов
Сергей Бобровский
(00:00-29:53)
Даниил Тарасов
(c 29:53)
1-й период
00:20
Ноэль Аччиари
(Элмер Содерблум, Эрик Карлссон)
04:12
Майк Беннинг
05:06
Эрик Карлссон
(Егор Чинахов, Сидни Кросби)
07:10
Эй Джей Грир
(Коул Рейнхардт, Густав Форслинг)
14:31
Сет Джонс
(Коул Швиндт)
2-й период
21:51
Энтони Манта
24:26
Донован Себранго
25:51
Евгений Малкин
(Сидни Кросби, Эрик Карлссон)
28:27
Евгений Малкин
(Рикард Ракелль, Томас Новак)
29:53
Элмер Содерблум
(Коннор Девар)
35:05
Коннор Клифтон
35:05
Люк Канин
35:54
Эту Луостаринен
37:48
Рикард Ракелль
(Эрик Карлссон, Евгений Малкин)
38:07
Райан Ши
(Самуэль Жирар, Энтони Манта)
3-й период
43:30
Евгений Малкин
48:02
Ноа Грегор
(Сэм Беннетт, Мэттью Ткачак)
50:46
Маки Самоскевич
(Эй Джей Грир)
Статистика
Питтсбург
Флорида
Штрафное время
5
11
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
3
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит