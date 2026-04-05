Бобровский стал 14-м вратарем с 21 тысячей сейвов за карьеру в НХЛ

Вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил лишь 13 бросков из 19 (68%), после чего была заменен на Даниила Тарасова.
Несмотря на неудачное выступление, Бобровский преодолел отметку в 21 тысячу сейвов за карьеру в НХЛ.
Россиянин стал лишь 14-м вратарем с сезона-1955/56, у которого более 21 000 сейвов за карьеру.
По этому показателю Бобровский лидирует среди всех действующих вратарей. Рекордсменом за всю историю является Мартин Бродер с 28 928 сейвами.
За карьеру Бобровский отражает в среднем 91,2% бросков, но в этом сезоне он отбивает лишь 87,8% бросков.
Хоккей, НХЛ, Неделя 24
4.04.2026, 23:59 (МСК UTC+3)
PPG Paints Arena, 18336 зрителей
Главные тренеры
Дэн Мьюз
Пол Морис
Вратари
Артур Шилов
Сергей Бобровский
(00:00-29:53)
Даниил Тарасов
(c 29:53)
1-й период
00:20
Ноэль Аччиари
(Элмер Содерблум, Эрик Карлссон)
04:12
Майк Беннинг
05:06
Эрик Карлссон
(Егор Чинахов, Сидни Кросби)
07:10
Эй Джей Грир
(Коул Рейнхардт, Густав Форслинг)
14:31
Сет Джонс
(Коул Швиндт)
2-й период
21:51
Энтони Манта
24:26
Донован Себранго
25:51
Евгений Малкин
(Сидни Кросби, Эрик Карлссон)
28:27
Евгений Малкин
(Рикард Ракелль, Томас Новак)
29:53
Элмер Содерблум
(Коннор Девар)
35:05
Коннор Клифтон
35:05
Люк Канин
35:54
Эту Луостаринен
37:48
Рикард Ракелль
(Эрик Карлссон, Евгений Малкин)
38:07
Райан Ши
(Самуэль Жирар, Энтони Манта)
3-й период
43:30
Евгений Малкин
48:02
Ноа Грегор
(Сэм Беннетт, Мэттью Ткачак)
50:46
Маки Самоскевич
(Эй Джей Грир)
Статистика
Питтсбург
Флорида
Штрафное время
5
11
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
3
0
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит