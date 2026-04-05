Демидов первым из новичков набрал 60 очков в этом сезоне НХЛ

На счету Демидова стало 60 (17+43) очков в 76 играх текущего сезона.
Россиянин стал первым из новичков НХЛ, кому удалось добраться до отметки в 60 результативных действий в этом регулярном чемпионате.
В гонке бомбардиров среди первогодок Демидов опережает Беккетта Сеннеке (58) и Мэттью Шефера (58).
Фаворитом на «Колден Трофи» лучшему новичку года в НХЛ считается Шефер, поскольку он идет в топ-3 по результативности, будучи 18-летним защитником.
Хоккей, НХЛ, Неделя 24
5.04.2026, 02:00 (МСК UTC+3)
Prudential Center, 16514 зрителей
Главные тренеры
Шелдон Киф
Мартен Сан-Луи
Вратари
Джейк Аллен
(00:00-57:38)
Якуб Добеш
(00:00-65:00)
Джейк Аллен
(57:45-65:00)
1-й период
13:03
Иван Демидов
15:58
Джейден Штрабл
(Арбер Джекай, Коул Кофилд)
19:52
Ник Бьюгстад
2-й период
27:40
Йонас Зигенталер
28:12
Иван Демидов
(Ник Сузуки, Коул Кофилд)
29:28
Лэйн Хатсон
33:08
Доусон Мерсер
(Нико Хишир, Тимо Майер)
35:38
Бренден Диллон
35:38
Бренден Диллон
37:40
Джек Хьюз
(Йонас Зигенталер, Йеспер Братт)
3-й период
57:45
Тимо Майер
(Джек Хьюз, Дуги Хэмилтон)
58:06
Джек Хьюз
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Оливер Капанен
(Монреаль)
Статистика
Нью-Джерси
Монреаль
Штрафное время
10
2
Игра в большинстве
1
5
Голы в большинстве
0
1
Голы в меньшинстве
1
0
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит