П1
3.18
X
2.50
П2
4.40
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
0
:
Нью-Джерси
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
8
:
Вашингтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
2
:
Бостон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
5
:
Флорида
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
4
:
Миннесота
5
П1
X
П2

Демидов первым из новичков набрал 60 очков в этом сезоне НХЛ

Нападающий «Монреаля» Иван Демидов отметился заброшенной шайбой в матче НХЛ против «Нью-Джерси» (4:3 Б).

Источник: Getty Images

На счету Демидова стало 60 (17+43) очков в 76 играх текущего сезона.

Россиянин стал первым из новичков НХЛ, кому удалось добраться до отметки в 60 результативных действий в этом регулярном чемпионате.

В гонке бомбардиров среди первогодок Демидов опережает Беккетта Сеннеке (58) и Мэттью Шефера (58).

Фаворитом на «Колден Трофи» лучшему новичку года в НХЛ считается Шефер, поскольку он идет в топ-3 по результативности, будучи 18-летним защитником.

Нью-Джерси
3:4
0:1, 2:2, 1:0, 0:0
Б
Монреаль
Хоккей, НХЛ, Неделя 24
5.04.2026, 02:00 (МСК UTC+3)
Prudential Center, 16514 зрителей
Главные тренеры
Шелдон Киф
Мартен Сан-Луи
Вратари
Джейк Аллен
(00:00-57:38)
Якуб Добеш
(00:00-65:00)
Джейк Аллен
(57:45-65:00)
1-й период
13:03
Иван Демидов
15:58
Джейден Штрабл
(Арбер Джекай, Коул Кофилд)
19:52
Ник Бьюгстад
2-й период
27:40
Йонас Зигенталер
28:12
Иван Демидов
(Ник Сузуки, Коул Кофилд)
29:28
Лэйн Хатсон
33:08
Доусон Мерсер
(Нико Хишир, Тимо Майер)
35:38
Бренден Диллон
35:38
Бренден Диллон
37:40
Джек Хьюз
(Йонас Зигенталер, Йеспер Братт)
3-й период
57:45
Тимо Майер
(Джек Хьюз, Дуги Хэмилтон)
58:06
Джек Хьюз
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Оливер Капанен
(Монреаль)
Статистика
Нью-Джерси
Монреаль
Штрафное время
10
2
Игра в большинстве
1
5
Голы в большинстве
0
1
Голы в меньшинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит