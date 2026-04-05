Малкин: «Каждый гол помогает мне заработать новый контракт»

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин ответил на вопрос насчет продолжения выступлений в НХЛ.

Источник: Getty Images

Действующий контракт Малкина с «Пингвинз» истекает летом 2026 года.

— Ты говорил, что не хочешь обсуждать новый контракт до лета. Но ощущаешь ли ты, что сейчас пытаешься проявить себя именно ради нового соглашения?

— Я могу считать, что заслуживаю новый контракт, но если мне ответят отказом — о чем тут разговаривать? Посмотрим, как все сложится в плей-офф. Многое будет зависеть от того, как я проведу последние игры регулярки и как я выступлю в плей-офф. Посмотрим, как дела будут обстоять летом.

Сейчас я наслаждаюсь игрой больше всего за этот сезон. Мне понравилась сегодняшняя игра, я забил хет-трик и почувствовал прилив уверенности. Каждый гол помогает мне заработать новый контракт, — сказал Малкин журналистам.

В текущем сезоне 39-летний Малкин провел 53 игры и набрал 57 (18+39) очков.

Сейчас Малкин получает 6,1 млн долларов за сезон благодаря контракту на $24,4 млн, подписанному в 2022 году.

Питтсбург
9:4
2:2, 6:0, 1:2
Флорида
Хоккей, НХЛ, Неделя 24
4.04.2026, 23:59 (МСК UTC+3)
PPG Paints Arena, 18336 зрителей
Главные тренеры
Дэн Мьюз
Пол Морис
Вратари
Артур Шилов
Сергей Бобровский
(00:00-29:53)
Даниил Тарасов
(c 29:53)
1-й период
00:20
Ноэль Аччиари
(Элмер Содерблум, Эрик Карлссон)
04:12
Майк Беннинг
05:06
Эрик Карлссон
(Егор Чинахов, Сидни Кросби)
07:10
Эй Джей Грир
(Коул Рейнхардт, Густав Форслинг)
14:31
Сет Джонс
(Коул Швиндт)
2-й период
21:51
Энтони Манта
24:26
Донован Себранго
25:51
Евгений Малкин
(Сидни Кросби, Эрик Карлссон)
28:27
Евгений Малкин
(Рикард Ракелль, Томас Новак)
29:53
Элмер Содерблум
(Коннор Девар)
35:05
Коннор Клифтон
35:05
Люк Канин
35:54
Эту Луостаринен
37:48
Рикард Ракелль
(Эрик Карлссон, Евгений Малкин)
38:07
Райан Ши
(Самуэль Жирар, Энтони Манта)
3-й период
43:30
Евгений Малкин
48:02
Ноа Грегор
(Сэм Беннетт, Мэттью Ткачак)
50:46
Маки Самоскевич
(Эй Джей Грир)
Статистика
Питтсбург
Флорида
Штрафное время
5
11
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
3
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
