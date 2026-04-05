Малкин: «Каждый гол помогает мне заработать новый контракт»

Действующий контракт Малкина с «Пингвинз» истекает летом 2026 года.
— Ты говорил, что не хочешь обсуждать новый контракт до лета. Но ощущаешь ли ты, что сейчас пытаешься проявить себя именно ради нового соглашения?
— Я могу считать, что заслуживаю новый контракт, но если мне ответят отказом — о чем тут разговаривать? Посмотрим, как все сложится в плей-офф. Многое будет зависеть от того, как я проведу последние игры регулярки и как я выступлю в плей-офф. Посмотрим, как дела будут обстоять летом.
Сейчас я наслаждаюсь игрой больше всего за этот сезон. Мне понравилась сегодняшняя игра, я забил хет-трик и почувствовал прилив уверенности. Каждый гол помогает мне заработать новый контракт, — сказал Малкин журналистам.
В текущем сезоне 39-летний Малкин провел 53 игры и набрал 57 (18+39) очков.
Сейчас Малкин получает 6,1 млн долларов за сезон благодаря контракту на $24,4 млн, подписанному в 2022 году.
Дэн Мьюз
Пол Морис
Артур Шилов
Сергей Бобровский
(00:00-29:53)
Даниил Тарасов
(c 29:53)
00:20
Ноэль Аччиари
(Элмер Содерблум, Эрик Карлссон)
04:12
Майк Беннинг
05:06
Эрик Карлссон
(Егор Чинахов, Сидни Кросби)
07:10
Эй Джей Грир
(Коул Рейнхардт, Густав Форслинг)
14:31
Сет Джонс
(Коул Швиндт)
21:51
Энтони Манта
24:26
Донован Себранго
25:51
Евгений Малкин
(Сидни Кросби, Эрик Карлссон)
28:27
Евгений Малкин
(Рикард Ракелль, Томас Новак)
29:53
Элмер Содерблум
(Коннор Девар)
35:05
Коннор Клифтон
35:05
Люк Канин
35:54
Эту Луостаринен
37:48
Рикард Ракелль
(Эрик Карлссон, Евгений Малкин)
38:07
Райан Ши
(Самуэль Жирар, Энтони Манта)
43:30
Евгений Малкин
48:02
Ноа Грегор
(Сэм Беннетт, Мэттью Ткачак)
50:46
Маки Самоскевич
(Эй Джей Грир)
