Клуб НХЛ уволил главного тренера за четыре матча до конца «регулярки»

«Айлендерс» уволили Руа за четыре матча до конца «регулярки» НХЛ.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. «Нью-Йорк Айлендерс» отправил в отставку главного тренера Патрика Руа, сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Команду возглавил канадец Питер Дебур. Срок соглашения с 57-летним специалистом не уточняется.

После 78 матчей регулярного чемпионата «Айлендерс» с 89 очками занимают третье место в турнирной таблице Столичного дивизиона. Далее идут «Филадельфия Флайерз» (88 очков), «Коламбус Блю Джекетс» (88) и «Вашингтон Кэпиталз» (87). До конца регулярного чемпионата «Нью-Йорку» осталось сыграть четыре матча.

Четырехкратный победитель Кубка Стэнли и трехкратный обладатель «Конн Смайт Трофи» Руа возглавил «Айлендерс» в январе 2024 года. Под его руководством команда в сезоне-2023/24 вышла в плей-офф, где проиграла «Каролине Харрикейнз» в первом раунде. В прошлом сезоне клуб не смог пробиться в розыгрыш Кубка Стэнли.

Дебур ранее работал в НХЛ с «Флоридой Пантерз», «Нью-Джерси Девилз», «Сан-Хосе Шаркс», «Вегас Голден Найтс» и «Даллас Старз».

Каролина
4:3
1:1, 2:1, 1:1
Айлендерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 24
5.04.2026, 02:00 (МСК UTC+3)
Lenovo Center, 18567 зрителей
Главные тренеры
Род Бриндамор
Патрик Руа
Вратари
Брэндон Бусси
(00:00-24:45)
Илья Сорокин
(00:00-56:32)
Брэндон Бусси
(c 24:58)
Илья Сорокин
(58:23-58:29)
1-й период
03:04
Марк Гаткомб
05:17
Марк Гаткомб
(Симон Хольмстрем, Жан-Габриэль Пажо)
11:07
Сет Джарвис
(К`Андре Миллер, Шон Уокер)
2-й период
22:15
Максим Шабанов
(Скотт Мэйфилд, Калум Ритчи)
24:58
Адам Пелек
26:19
Сет Джарвис
26:19
Скотт Мэйфилд
31:15
Джексон Блэйк
(Логан Стэнковен, Тэйлор Холл)
32:44
Райан Пулок
35:03
Александр Никишин
36:17
Себастьян Ахо
(Джейкоб Слэвин, Сет Джарвис)
3-й период
40:24
Сет Джарвис
(К`Андре Миллер, Андрей Свечников)
58:23
Андерс Ли
(Мэтью Барзал, Мэттью Шефер)
Статистика
Каролина
Айлендерс
Штрафное время
4
8
Игра в большинстве
3
1
Голы в меньшинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит