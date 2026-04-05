Клуб НХЛ уволил главного тренера за четыре матча до конца «регулярки»

Четырехкратный победитель Кубка Стэнли и трехкратный обладатель «Конн Смайт Трофи» Руа возглавил «Айлендерс» в январе 2024 года. Под его руководством команда в сезоне-2023/24 вышла в плей-офф, где проиграла «Каролине Харрикейнз» в первом раунде. В прошлом сезоне клуб не смог пробиться в розыгрыш Кубка Стэнли.