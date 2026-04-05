Клуб НХЛ уволил главного тренера за четыре матча до конца «регулярки»

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. «Нью-Йорк Айлендерс» отправил в отставку главного тренера Патрика Руа, сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Команду возглавил канадец Питер Дебур. Срок соглашения с 57-летним специалистом не уточняется.
После 78 матчей регулярного чемпионата «Айлендерс» с 89 очками занимают третье место в турнирной таблице Столичного дивизиона. Далее идут «Филадельфия Флайерз» (88 очков), «Коламбус Блю Джекетс» (88) и «Вашингтон Кэпиталз» (87). До конца регулярного чемпионата «Нью-Йорку» осталось сыграть четыре матча.
Четырехкратный победитель Кубка Стэнли и трехкратный обладатель «Конн Смайт Трофи» Руа возглавил «Айлендерс» в январе 2024 года. Под его руководством команда в сезоне-2023/24 вышла в плей-офф, где проиграла «Каролине Харрикейнз» в первом раунде. В прошлом сезоне клуб не смог пробиться в розыгрыш Кубка Стэнли.
Дебур ранее работал в НХЛ с «Флоридой Пантерз», «Нью-Джерси Девилз», «Сан-Хосе Шаркс», «Вегас Голден Найтс» и «Даллас Старз».
Род Бриндамор
Патрик Руа
Брэндон Бусси
(00:00-24:45)
Илья Сорокин
(00:00-56:32)
Брэндон Бусси
(c 24:58)
Илья Сорокин
(58:23-58:29)
03:04
Марк Гаткомб
05:17
Марк Гаткомб
(Симон Хольмстрем, Жан-Габриэль Пажо)
11:07
Сет Джарвис
(К`Андре Миллер, Шон Уокер)
22:15
Максим Шабанов
(Скотт Мэйфилд, Калум Ритчи)
24:58
Адам Пелек
26:19
Сет Джарвис
26:19
Скотт Мэйфилд
31:15
Джексон Блэйк
(Логан Стэнковен, Тэйлор Холл)
32:44
Райан Пулок
35:03
Александр Никишин
36:17
Себастьян Ахо
(Джейкоб Слэвин, Сет Джарвис)
40:24
Сет Джарвис
(К`Андре Миллер, Андрей Свечников)
58:23
Андерс Ли
(Мэтью Барзал, Мэттью Шефер)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит