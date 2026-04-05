Хет-трик Капризова помог «Миннесоте» обыграть «Детройт» в матче НХЛ

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. «Миннесота Уайлд» на выезде обыграла «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Детройте завершилась со счетом 5:4 (0:1, 4:0, 1:3) в пользу гостей. У «Детройта» отличился Альберт Юханссон (2), Аксель Сандин-Пелликка (48), Джейти Комфер (52) и Патрик Кейн (55). В составе «Миннесоты» хет-трик оформил российский форвард Кирилл Капризов (22, 33, 59), а также по шайбе забросили россиянин Владимир Тарасенко (28) и Мэтт Болди (21).
Оформивший хет-трик Капризов признан первой звездой встречи. На счету 28-летнего россиянина 87 очков (43 гола + 44 передачи) в 75 матчах сезона. Он вышел на третье место в списке снайперов текущего сезона НХЛ и делит его с канадским нападающим «Эдмонтон Ойлерз» Коннором Макдэвидом.
Благодаря данному результату «Монреаль Канадиенс» гарантировал себе место в плей-офф НХЛ в текущем сезоне. Канадский клуб идет на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции со 100 очками.
«Миннесота» выиграла третий матч подряд и располагается на третьем месте в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 100 очков. «Детройт» (88) идет на шестом месте в Атлантическом дивизионе.
Тодд Маклеллан
Джон Хайнс
Кэм Тэлбот
Филип Густавссон
01:40
Альберт Юханссон
(Аксель Сандин Пелликка, Патрик Кейн)
20:18
Мэтт Болди
(Юэль Эрикссон Эк)
21:25
Кирилл Капризов
(Райан Хартман, Матс Зуккарелло)
22:17
Данила Юров
24:57
Аксель Сандин Пелликка
27:03
Владимир Тарасенко
(Райан Хартман, Джейкоб Миддлтон)
32:32
Кирилл Капризов
(Брок Фэйбер)
47:18
Аксель Сандин Пелликка
(Дилан Ларкин, Лукас Раймонд)
51:14
Джей Ти Комфер
(Марко Каспер, Симон Эдвинссон)
54:36
Патрик Кейн
(Алекс Дебринкэт, Эндрю Копп)
56:23
Патрик Кейн
58:09
Кирилл Капризов
(Мэтт Болди, Матс Зуккарелло)
