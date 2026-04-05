Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
3-й период
Колорадо
2
:
Сент-Луис
2
Все коэффициенты
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
0
:
Нью-Джерси
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
8
:
Вашингтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
2
:
Бостон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
5
:
Флорида
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
4
:
Миннесота
5
П1
X
П2

Хет-трик Капризова помог «Миннесоте» обыграть «Детройт» в матче НХЛ

Хет-трик Капризова и гол Тарасенко помогли «Миннесоте» обыграть «Детройт» в НХЛ.

Источник: Reuters

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. «Миннесота Уайлд» на выезде обыграла «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Детройте завершилась со счетом 5:4 (0:1, 4:0, 1:3) в пользу гостей. У «Детройта» отличился Альберт Юханссон (2), Аксель Сандин-Пелликка (48), Джейти Комфер (52) и Патрик Кейн (55). В составе «Миннесоты» хет-трик оформил российский форвард Кирилл Капризов (22, 33, 59), а также по шайбе забросили россиянин Владимир Тарасенко (28) и Мэтт Болди (21).

Оформивший хет-трик Капризов признан первой звездой встречи. На счету 28-летнего россиянина 87 очков (43 гола + 44 передачи) в 75 матчах сезона. Он вышел на третье место в списке снайперов текущего сезона НХЛ и делит его с канадским нападающим «Эдмонтон Ойлерз» Коннором Макдэвидом.

Благодаря данному результату «Монреаль Канадиенс» гарантировал себе место в плей-офф НХЛ в текущем сезоне. Канадский клуб идет на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции со 100 очками.

«Миннесота» выиграла третий матч подряд и располагается на третьем месте в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 100 очков. «Детройт» (88) идет на шестом месте в Атлантическом дивизионе.

Детройт
4:5
1:0, 0:4, 3:1
Миннесота
Хоккей, НХЛ, Неделя 24
5.04.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
Little Caesars Arena, 17892 зрителя
Главные тренеры
Тодд Маклеллан
Джон Хайнс
Вратари
Кэм Тэлбот
Филип Густавссон
1-й период
01:40
Альберт Юханссон
(Аксель Сандин Пелликка, Патрик Кейн)
2-й период
20:18
Мэтт Болди
(Юэль Эрикссон Эк)
21:25
Кирилл Капризов
(Райан Хартман, Матс Зуккарелло)
22:17
Данила Юров
24:57
Аксель Сандин Пелликка
27:03
Владимир Тарасенко
(Райан Хартман, Джейкоб Миддлтон)
32:32
Кирилл Капризов
(Брок Фэйбер)
3-й период
47:18
Аксель Сандин Пелликка
(Дилан Ларкин, Лукас Раймонд)
51:14
Джей Ти Комфер
(Марко Каспер, Симон Эдвинссон)
54:36
Патрик Кейн
(Алекс Дебринкэт, Эндрю Копп)
56:23
Патрик Кейн
58:09
Кирилл Капризов
(Мэтт Болди, Матс Зуккарелло)
Статистика
Детройт
Миннесота
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
1
2
Голы в большинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Биография Кирилла Капризова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Если вы зададите вопрос, кто из российских хоккеистов является лучшим прямо сейчас, то ответы могут быть сильно разными. Но в тройку самых-самых точно войдёт Кирилл Капризов. Спортсмен тащит на себе «Миннесоту» с момента перехода в клуб из НХЛ. Биографию спортсмена разберём в нашем материале.
Читать дальше